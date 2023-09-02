Головоломка для самых зорких: нужно найти 24 среди моря перевернутых чисел за 5 секунд

Оптические иллюзии и головоломки — отличный способ собраться всей семьей, немного посоревноваться и потренировать свою внимательность.
Главред предлагает вам разобраться с непростой головоломкой. Всего за пять секунд нужно найти число "24" в море перевернутых чисел.
Если вы любите оптические иллюзии, то попробуйте решить еще одну: Задача для гениев: нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд.
Посмотрите на изображение ниже. Сможете ли вы за такой короткий период времени справиться с задачей?
На самом деле найти число 24 найти намного сложнее, чем кажется, поскольку все остальные числа перевернуты.
Подсказка: посмотрите на правую часть изображения. Возможно, число 24 находится там, где вы еще не искали.
Если вам не удалось решить головоломку, то правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал разобраться с такой задачей: Головоломка для самых внимательных: лишь немногие найдут цифру 1 на картинке.
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