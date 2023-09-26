Головоломка для самых зорких: найдите яйцо среди сладостей

Разгадывать головоломки очень интересно. И если у вас есть свободная минутка, попробуйте немного потренировать мозг.

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Головоломка лишь на первый взгляд кажется простой/ Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay

Чем больше головоломок вы разгадываете, тем лучше будет работать ваш мозг и память. В этой суперзабавной головоломке нужно найти яйцо среди множества булочек и пончиков.

Яйца являются важным ингредиентом практически во всех хлебобулочных изделиях, но можете ли вы заметить яйцо в среди разных сладких угощений?

Можно даже устроить соревнование с семьей или коллегами, чтобы узнать, кто первым заметит его.

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Нужно найти яйцо на картинке / mirror.co.uk

Если не получается быстро разгадать головоломку, попробуйте визуально разделить картинку на части и внимательно рассмотреть каждую из них.

Если вы заметили яйцо в левом верхнем углу, значит вы очень внимательны к деталям.

А вы заметили яйцо в левом верхнем углу? / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вам решить головоломку, с которой легко справляются дети, но взрослых она ставит в тупик.

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