УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Головоломка для самых зорких: найдите яйцо среди сладостей

Анна Ярославская
26 сентября 2023, 12:10 обновлено 26 сентября, 12:10
Разгадывать головоломки очень интересно. И если у вас есть свободная минутка, попробуйте немного потренировать мозг.
Головоломка
Головоломка лишь на первый взгляд кажется простой/ Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay

Чем больше головоломок вы разгадываете, тем лучше будет работать ваш мозг и память. В этой суперзабавной головоломке нужно найти яйцо среди множества булочек и пончиков.

Яйца являются важным ингредиентом практически во всех хлебобулочных изделиях, но можете ли вы заметить яйцо в среди разных сладких угощений?

Можно даже устроить соревнование с семьей или коллегами, чтобы узнать, кто первым заметит его.

видео дня
Нужно найти яйцо на картинке
Нужно найти яйцо на картинке / mirror.co.uk

Если не получается быстро разгадать головоломку, попробуйте визуально разделить картинку на части и внимательно рассмотреть каждую из них.

Если вы заметили яйцо в левом верхнем углу, значит вы очень внимательны к деталям.

А вы заметили яйцо в левом верхнем углу?
А вы заметили яйцо в левом верхнем углу? / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал вам решить головоломку, с которой легко справляются дети, но взрослых она ставит в тупик.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

11:36 Мир
HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и ранены

HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и ранены

11:24 Украина
ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:06

Десантники ВСУ получили микроавтобус Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

11:36

Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

11:24

HIMARS накрыл штаб врага на Херсонщине: 15 офицеров РФ ликвидированы и раненыВидео

11:16

Эксперт по уборке раскрыла секретный рецепт волшебного средства от пылиВидео

11:02

"Будет 3 огненных удара для одного города": гороскоп на октябрь по городам Украины

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
10:42

Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире - разведка Британии

10:17

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:14

Именины 27 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

Эксперт рассказал, сколько у России осталось ресурсов, чтобы продолжать войнуВидео

Реклама
09:46

Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

09:27

Под угрозой два города Украины: Свитан назвал вероятное направление удара РФВидео

09:01

Кошачий наполнитель своими руками: что добавить в лоток, чтобы не было запаха

08:49

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

08:44

Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского

08:22

Почему оваций не было? Как прошел визит Зеленского в СШАмнение

08:19

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

07:44

Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

07:00

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

06:50

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:35

Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

Реклама
06:22

Очень важные акценты бюджета 2024мнение

05:20

Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

04:35

Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осениВидео

03:40

"Подбор ключей": Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мостВидео

03:00

Будет нарасхват: 5 хитрых идей, как лучше всего есть сало

02:35

Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину: Свитан описал ужасный сценарийВидео

02:02

Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

01:30

Кому не рекомендуется есть сало: неожиданный ответ ошарашит опытных гурманов

00:10

Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

25 сентября, понедельник
23:55

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

Реклама
20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять