Головоломка для самых зорких: найдите яйцо среди сладостей

Чем больше головоломок вы разгадываете, тем лучше будет работать ваш мозг и память. В этой суперзабавной головоломке нужно найти яйцо среди множества булочек и пончиков.
Яйца являются важным ингредиентом практически во всех хлебобулочных изделиях, но можете ли вы заметить яйцо в среди разных сладких угощений?
Можно даже устроить соревнование с семьей или коллегами, чтобы узнать, кто первым заметит его.
Если не получается быстро разгадать головоломку, попробуйте визуально разделить картинку на части и внимательно рассмотреть каждую из них.
Если вы заметили яйцо в левом верхнем углу, значит вы очень внимательны к деталям.
Ранее Главред предлагал вам решить головоломку, с которой легко справляются дети, но взрослых она ставит в тупик.
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