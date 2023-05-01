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Головоломка для самых внимательных: нужно найти спрятанную букву на рисунке за 9 секунд

Алёна Воронина
1 мая 2023, 11:42 обновлено 1 мая, 11:47
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Буква "і" спряталась среди десятков похожих на нее букв. Заметить ее будет непросто.
Головоломка
Нужно найти спрятанную букву на рисунке за 9 секунд/ ua.depositphotos.com, Bright Side

Решение головоломок каждый день будет играть роль зарядки для мозга и поможет улучшить ваши умственные способности. Также это станет отличной тренировкой для внимательности. Для решения следующей головоломки как раз и понадобится максимальная внимательность, ведь нужно будет найти скрытую букву на рисунке.

На изображении есть десятки букв "j", которые расположены в девять рядов. И только одна буква из них выбивается из общей "картины".

Задача состоит в том, что среди букв "j" нужно найти спрятанную букву "і". Поскольку они очень похожи по написанию, заметить скрытую букву будет непросто, пишет Mirror.

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Эта задача усложняется еще и тем, что выполнить ее нужно всего за 9 секунд, что может оказаться настоящим вызовом.

Можете попробовать решить головоломку самостоятельно или со своими друзьями или родными. Например, можно с помощью головоломки разнообразить свой вечер, который будете проводить в кругу семьи или друзей, и предложить родным людям посоревноваться, кто из вас выполнит задание за наименьшее количество времени.

Головоломка
Нужно найти спрятанную букву на рисунке за 9 секунд/ Bright Side

Если вам не удается найти спрятанную букву "і", даем небольшую подсказку: обратите внимание на шестой ряд справа.

Внизу мы оставим решение этой головоломки.

Головоломка
Буква "і" спряталась в шестом ряду справа/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно правильно посчитать кроликов за 11 секунд. Необычный рисунок может загнать в ступор, ведь не все изображения кроликов на нем очевидны.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти три отличия между картинками за восемь секунд. Два изображения морских жителей практически идентичны, но они отличаются всего тремя малозаметными деталями.

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