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Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

Алёна Воронина
26 апреля 2023, 13:10 обновлено 26 апреля, 13:33
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Безрогий олень спрятался среди своих рогатых сородичей. А так как они все похожи друг на друга, словно капли воды, то найти животное будет непросто.

Головоломка
Нужно найти безрогого оленя за 15 секунд/ Brightside

Головоломки помогают хорошо потренировать свой ум и проверить внимательность. Они пригодятся как перед тяжелым рабочим днем, чтобы "расшевелить" свое мышление, так и во время отдыха после работы. Следующая загадка заставит изрядно напрячься, ведь нужно будет найти безрогого оленя среди его рогатых сородичей.

Задание нужно выполнить всего за 15 секунд – так быстро смогут справиться лишь самые сообразительные, пишет BrightSide.

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На рисунке изображены десятки оленей, выстроившихся рядами. Практически все они не отличаются друг от друга по внешним признакам. Только один олень выбивается из общей картины, ведь не имеет рогов.

Поскольку животные похожі друг на друга, как капли воды, то определить, где же именно спрятался тот разыскиваемый один олень, будет не так уж легко.

Эту головоломку можно использовать для хорошего времяпрепровождения со своими друзьями и родными. С ее помощью можно посоревноваться и проверить, кто сможет выполнить ее быстрее всего.

Головоломка
Нужно найти безрогого оленя за 15 секунд/ Brightside

Если вам не удается выполнить задачу самостоятельно, даем небольшую подсказку: обратите внимание на правую часть рисунка посередине.

Снизу мы оставим разгадку этой головоломки.

Головоломка
Безрогий олень спрятался в правой части рисунка/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд. Выполнить задание за такое короткое время смогут лишь 2% людей.

Также ранее мы рассказывали о головоломке с котами для "настоящих детективов". Надо быстро найти семерых котиков на рисунке.

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