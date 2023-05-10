Головоломка для самых упорных: только единицы смогут найти грустную панду за 10 секунд

На рисунке среди сотен веселых панд спряталась одна грустная. Найти ее смогут лишь самые внимательные.

https://news.glavred.info/golovolomka-dlya-samyh-upornyh-tolko-edinicy-smogut-nayti-grustnuyu-pandu-za-10-sekund-10469170.html Ссылка скопирована

Нужно за 10 секунд найти грустную панду/ Jagran Josh, ua.depositphotos.com

Головоломки помогают тренировать свой ум и проверять внимательность. Следующая головоломка заставит вас хорошенько напрячь свой мозг, ведь нужно будет найти грустную панду.

На картинке изображено большое количество панд. Практически все они веселые, лишь одна из них выбивается из общей картины своим печальным настроением, пишет Mirror.

Если вам на первый взгляд кажется, что решить эту задачу не так уж трудно – не делайте поспешных выводов. Ведь такое большое количество одинаковых животных точно может запутать взгляд и не позволит с легкостью обнаружить животное, которое отличается.

видео дня

Задача достаточно сложная, но она усложняется еще и тем, что на ее решение дается ограниченное количество времени – всего 10 секунд. Справиться за такой короткий промежуток времени смогут лишь самые внимательные. Поэтому советуем сосредоточить свой взгляд именно на картинке, собраться с силами, и, не отвлекаясь, приступить к заданию.

Такую головоломку можно попробовать решить вместе с семьей или друзьями. Также можно устроить своеобразные соревнования и проверить, кто справится с заданием быстрее.

Нужно за 10 секунд найти грустную панду/ Jagran Josh

Сперва попробуйте самостоятельно решить эту задачу. Однако если она окажется слишком сложной, внизу мы оставим правильный ответ.

Грустная панда спряталась в нижней левой части рисунка/ Jagran Josh

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти синий резиновый круг в аквапарке. Множество людей и предметов на картинке будут запутывать и сбивать взгляд, поэтому найти утерянный предмет удастся лишь единицам.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных. На одном небольшом рисунке спрятались более десятка зверюшек. Найти всех смогут лишь единицы из тех, кто попробует.

Вас также может заинтересовать: