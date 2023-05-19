Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

Среди спортсменов спрятался мошенник, но найти его нужно за ограниченный промежуток времени.

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Нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд/ Bright Side, ua.depositphotos.com

Упражнения для тренировки мозга так же важны, как и упражнения для нашего тела. А головоломки это отличный способ тренировать свой мозг и развивать умственные способности и внимательность. Если регулярно разгадывать такие загадки, со временем вы заметите, что каждый раз эти задачи даются вам всё легче и легче.

Следующая головоломка заставит вас применить всю свою смекалку, ведь нужно будет понять, кто из бегунов на картинке жульничает во время спортивных соревнований, пишет Mirror.

На рисунке мы видим трех бегунов, которые вот-вот пересекут финиш во время забега. И пока неясно, кто из них может стать победителем этих соревнований.

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Но один из бегунов решил облегчить себе задачу. Именно этого спортсмена-мошенника и нужно определить.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченный промежуток времени – всего за 11 секунд.

Можете попробовать разгадать эту загадку самостоятельно или разделить ее выполнение со своими друзьями, определив, кто из вас самый сообразительный и сможет найти спортсмена-мошенника за наименьший промежуток времени.

Нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд/ Bright Side

Если вам не удается разгадать загадку, внизу мы оставим правильный ответ.

Бегун-мошенник – мужчина в голубой футболке справа. В то время как другие бегуны заметно устали и вспотели, этот мужчина вовсе не вспотел, а на его лице виднеется улыбка. Это наводит на мысль, что он совершил что-то нечестное, что облегчает ему участие в соревнованиях.

Бегун-мошенник-мужчина в синем / Bright Side

Ранее мы рассказывали о головоломкуе, в которой нужно найти жирафа за 7 секунд. Животное спряталось в саванне, найти его будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти странную лошадь за 8 секунд. Среди стада лошадей, которые практически не отличаются друг от друга, спряталась одна, не похожая на других.

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