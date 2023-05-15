УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Головоломка для наиболее острозорых: нужно за 10 секунд найти странную корону

Алёна Воронина
15 мая 2023, 12:52 обновлено 15 мая, 12:54
27
Среди нескольких десятков одинаковых корон спрятана одна, которая отличается от них.
Головломка, девушка
Нужно за 10 секунд найти странную корону/ Brightside, ua.depositphotos.com

Головоломки – хороший способ заставить наш мозг работать на полную мощность. Но кроме тренировки для мозга они также пригодятся во время отдыха, ведь смогут разнообразить проведение свободного времени. Следующая головоломка заставит сильно напрячь свой мозг и задействовать всю внимательность, ведь нужно будет найти на рисунке предмет, который отличается от других, хотя и похож на них.

На картинке нужно отыскать корону, которая выделяется среди остальных. Найти ее будет непросто, ведь среди многих предметов будут разбегаться глаза.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченное время – всего за 10 секунд, что может стать настоящей проблемой.

видео дня

Эту задачу можно выполнить самостоятельно, или же устроить настоящие "соревнования" со своими родными и друзьями и проверить, кто из вас разгадает эту загадку быстрее всего. Эта головоломка сделает ваш вечер с родными людьми более насыщенным.

Головоломка
Нужно за 10 секунд найти странную корону/ Brightside

Если вам не удается найти корону самостоятельно, даем небольшую подсказку: обратите внимание на середину предпоследнего столбика.

Правильный ответ мы оставим внизу.

Головоломка
Корона спряталась посередине предпоследнего столбца/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд. Найти нужный предмет на картинке за такой короткий промежуток времени смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти двух животных на рисунке. На то, чтобы найти улитку и слизня на изображении весеннего сада, дается всего 30 секунд.

Вас также может заинтересовать:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Оккупанты РФ ударили ракетами по больнице в Авдеевке: есть погибшие

Оккупанты РФ ударили ракетами по больнице в Авдеевке: есть погибшие

12:57 Украина
"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУ

"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУ

11:57 Мир
Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

11:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:57

Оккупанты РФ ударили ракетами по больнице в Авдеевке: есть погибшие

12:52

Головоломка для наиболее острозорых: нужно за 10 секунд найти странную корону

12:46

Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

12:21

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

11:57

"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:54

Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

11:44

РФ волнуется из-за бессилия своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка БританииВидео

11:37

Вероятность отравления Лукашенко: белорусский оппозиционер объяснил план КремляВидео

11:27

"Подарок для Путина": чехи собрали $2,3 млн и купили ВСУ установку RM-70 и 365 снарядов

Реклама
10:51

"В Минске встречал людей-копий Лукашенко": политик рассказал, есть ли у диктатора двойникВидео

10:21

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 кмВидео

10:15

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%Видео

10:11

Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы

09:58

Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУРВидео

09:46

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"Видео

09:45

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

09:19

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:16

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – СырскийВидео

09:05

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

09:00

Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

Реклама
09:00

У Лукашенко могут отобрать власть, Россия будет готова воевать с Беларусью - СанниковЭксклюзив

08:57

Россия изменила тактику ракетных атак на Украину: ISW раскрыл планы оккупантов

08:30

"Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолетВидео

08:17

Развернутся ли российские танки на Москву?мнение

08:15

ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, оккупанты потеряли более километра позиций - DeepStateВидео

07:44

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

07:23

The Washington Post удалила из интервью Зеленского фрагмент о якобы контактах Буданова и Пригожина

06:33

Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC

06:05

Пригожин хочет бежать из Россиимнение

05:29

Возле Угледара погиб боец 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Владислав Гречкосий

04:30

"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

04:00

Удивительный тест на внимательность: нужно за 20 секунд найти меч и скипетр на картинке

03:20

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

01:30

"Пользы, как с козла молока": Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада ЯмуВидео

00:51

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:16

Украинская топ-модель неожиданно показала беременный животик: "Мы благословлены"

14 мая, воскресенье
23:32

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:25

Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

22:48

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:24

"Это не коронавирус": в Госдуме РФ раскрыли детали о болезни Лукашенко

Реклама
22:20

Дочь Джонни Деппа раскрыла подробности романа с новой избранницей и показала страстный поцелуй

21:59

Известный российский актер внезапно обратился к своему сыну на украинском языке

21:27

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФВидео

21:11

У Путина болезнь, которая уже не остановится: российские элиты ожидают его отставки - оппозиционерВидео

20:41

Шакира впервые высказалась про роман с Томом КрузомВидео

20:32

Смеялся весь зал: Зеленский мастерски потроллил россиян на вручении премии Карла ВеликогоВидео

20:31

Будут ли осенью парламентские выборы: Зеленский дал однозначный ответ

19:48

Разборки между "хорошими русскими"мнение

19:31

Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

19:27

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять