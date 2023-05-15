Головоломка для наиболее острозорых: нужно за 10 секунд найти странную корону

Среди нескольких десятков одинаковых корон спрятана одна, которая отличается от них.

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Нужно за 10 секунд найти странную корону/ Brightside, ua.depositphotos.com

Головоломки – хороший способ заставить наш мозг работать на полную мощность. Но кроме тренировки для мозга они также пригодятся во время отдыха, ведь смогут разнообразить проведение свободного времени. Следующая головоломка заставит сильно напрячь свой мозг и задействовать всю внимательность, ведь нужно будет найти на рисунке предмет, который отличается от других, хотя и похож на них.

На картинке нужно отыскать корону, которая выделяется среди остальных. Найти ее будет непросто, ведь среди многих предметов будут разбегаться глаза.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченное время – всего за 10 секунд, что может стать настоящей проблемой.

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Эту задачу можно выполнить самостоятельно, или же устроить настоящие "соревнования" со своими родными и друзьями и проверить, кто из вас разгадает эту загадку быстрее всего. Эта головоломка сделает ваш вечер с родными людьми более насыщенным.

Нужно за 10 секунд найти странную корону/ Brightside

Если вам не удается найти корону самостоятельно, даем небольшую подсказку: обратите внимание на середину предпоследнего столбика.

Правильный ответ мы оставим внизу.

Корона спряталась посередине предпоследнего столбца/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд. Найти нужный предмет на картинке за такой короткий промежуток времени смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти двух животных на рисунке. На то, чтобы найти улитку и слизня на изображении весеннего сада, дается всего 30 секунд.

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