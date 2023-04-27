Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

Чтобы решить эту головоломку, нужно использовать свои навыки анализа и логического мышления.

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Только единицы могут решить эту сверхсложную головоломку / Bright Side, ua.depositphotos.com

Головоломки – это чрезвычайно интересный способ научить свой ум нестандартно мыслить. Недавно сеть "разорвала" новая очень сложная головоломка, с которой почти никто не может справиться.

Как пишет Mirror, чтобы решить эту головоломку, нужно использовать свои навыки анализа и логического мышления. Задача состоит в том, что нужно найти ключ от скрытого сокровища за секретным кодом на изображении. Если вам удастся сделать это за 17 секунд, значит, вы очень умны.

Головоломка предлагает игрокам найти ключ от сокровища, рассказывая историю под названием "Ключ к сокровищам".

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"Искатель приключений нашел сундук с сокровищами в пещере, которую охранял пират. У него было три ключа: золотой, серебряный и черный. Но только один из них мог открыть сундук. Пират дал мужчине лишь один шанс добраться до клада", - говорится в истории.

Таким образом, искатель приключений сможет взять сундук с сокровищами только в том случае, если выберет правильный ключ. Единственная подсказка – этот шифр:

Головоломка очень сложная , но вы можете ее решить / Bright Side

Это не так просто, как вы думаете, поэтому внимательно посмотрите на этот шифр, прежде чем делать поспешные выводы.

Удалось ли вам правильно это сделать? Если да, поздравляем! Вы хитры, как пират. Особенно, если вам удалось взломать код менее чем за 17 секунд.

Правильный ответ – фраза: "The golden key" ("Золотой ключ").

Правильный ключ на самом деле золотой ключ / Bright Side

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти безрогого оленя за 15 секунд. Безрогий олень спрятался среди своих рогатых сородичей. А так как они все подобны друг на друга, словно капли воды, то найти животное будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке на смекалку, в которой нужно найти кусок мыла среди резиновых утят за 21 секунду. Утята плавают в ванной, а разыскиваемый предмет хорошо замаскировался.

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