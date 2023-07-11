УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Головоломка для людей с большим IQ: передвиньте 1 спичку, чтобы решить уравнение

Сергей Кущ
11 июля 2023, 11:38 обновлено 11 июля, 11:38
114
На решение головоломки со спичками у вас есть всего 30 секунд.
Головоломка со спичками
Головоломка со спичками / Соцсети

Головоломки — это уникальный тип упражнений, который может эффективно улучшить ваши когнитивные способности.

У нас есть одна такая интересная задача со спичками, которую вы можете попробовать, мы также включили решение для этой головоломки.

Ваше задание состоит в том, чтобы убрать только 1 спичку, чтобы уравнение стало правильным.

видео дня
Головоломка со спичками
Головоломка со спичками / Соцсети

Головоломки считаются полноценной тренировкой мозга для людей всех возрастов, поскольку они включают в себя задействование как правого, так и левого полушария мозга.

Внимательно изучите картинку, прежде чем пытаться решить задаче. Если вам удалось решить эту хитрую вирусную головоломку со спичками, вы превзошли себя.

Если же задача вам не поддалась, то вот ответ на нее:

Решение головоломки
Решение головоломки / Соцсети

Вам может быть интересно:

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

План вхождения Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали дорожной карты

План вхождения Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали дорожной карты

11:42 Мир
Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению: в ОП ошарашили прогнозом

Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению: в ОП ошарашили прогнозом

11:40 Украина
НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач

11:20 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

12:05

А где?: Тодоренко показала "пустое" Фото в купальнике

12:02

Политолог пояснил, что пообещали Пригожина взамен на прекращение мятежаВидео

11:55

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara с прицепом-платформой

11:42

План вхождения Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали дорожной карты

11:40

Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению: в ОП ошарашили прогнозом

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников МариуполяРоссия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников Мариуполя
11:38

Головоломка для людей с большим IQ: передвиньте 1 спичку, чтобы решить уравнение

11:20

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – ГорбачЭксклюзив

11:16

РФ готовит мощный ракетный удар: в ВСУ назвали вероятное направление

11:03

В Сети написали, что под Бердянском "задвухсотили" важного русского генерала

Реклама
11:00

Все хуже, и хуже: в сети появилась информация о здоровье Леонтьева

10:54

В Украине ограничили продажу сигарет: что попало под запрет

10:41

"Развязка совсем скоро": ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев

10:27

Ликвидация командира подлодки Краснодар в РФ: в ГУР раскрыли детали

10:25

Армия РФ не выполнила приказ остановить мятеж Пригожина - Reuters

10:17

Рискованно, но оно того стоит: для чего помидоры поливают солевым раствором

09:56

Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

09:37

Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом - Politico

09:30

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:24

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:17

Израильская модель безопасности: что это значит на самом деле?мнение

Реклама
08:59

Ужесточение пополнения карт через терминал: ударят ли по зарплатам в конвертах

08:41

РФ убила авиабомбой в Орехове супругов железнодорожников и осиротила ребенка 8 летФото

08:14

В Госдепе рассказали, как добились решения о кассетных боеприпасах для Украины

07:30

ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько РФ захватила за полгода - ISW

07:05

Загадка для самых сообразительных: нужно найти незаметного гепарда на рисунке

06:57

Путин и Пригожин: вместе или параллельно?мнение

06:40

Почему мы неправильно употребляем слово "заставляти": Авраменко указал на ошибкуВидео

06:38

РФ ночью атаковала Киев дронами: все подробности

06:29

Какие аксессуары актуальны для женщин 50 лет: 10 вещей, которые вмиг омолаживают

05:30

Что делать с машиной в жару: 5 советов, которые забывают многие автомобилисты

05:00

НАТО боится ядерной войны на фоне вступления Украины в Альянс - Портников

04:30

Зачем завязывать листья чеснока в узел: неожиднный ответ сразит наповал

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 июля

03:20

Эксперт спрогнозировал, как будет реагировать РФ после удара по Крымскому мосту

02:40

Вокалист группы Pentatonix сыграл свадьбу со своим возлюбленным

02:10

"Полная изоляция": Золотарев раскрыл, что будет с Россией после войны

01:35

Смена Путина не изменит позицию РФ в отношении Украины – ЗолотаревВидео

00:18

Королева Испании похвасталась безупречным вкусом в украинской вышиванке

00:11

Пригожин во время бунта был на ядерной базе, преградой была лишь дверь - Буданов

10 июля, понедельник
23:06

НАТО готовится к войне с РФ, впервые утвержден план обороны - Reuters

Реклама
22:51

Сунак и Британия поддерживают вступление Украины в НАТО

22:42

Самый важный день июля: приметы на 12 июля и что нельзя делать

22:25

"Залужному виднее": политолог рассказал о тяжелом продвижении ВСУВидео

22:24

"Перфектная красавица": Ольга Сумская показала натуральную красоту без грима

22:10

Не такой и щедрый: Алина Кабаева показала скромный "подарок" от Путина

21:50

"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТОВидео

21:48

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

21:22

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:05

"Как машина с выхлопом": женщина чуть не назвала свою дочь очень странным именем

21:02

Хаос в хижине дяди Тома: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять