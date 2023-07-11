Головоломка для людей с большим IQ: передвиньте 1 спичку, чтобы решить уравнение

На решение головоломки со спичками у вас есть всего 30 секунд.

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Головоломка со спичками / Соцсети

Головоломки — это уникальный тип упражнений, который может эффективно улучшить ваши когнитивные способности.

У нас есть одна такая интересная задача со спичками, которую вы можете попробовать, мы также включили решение для этой головоломки.

Ваше задание состоит в том, чтобы убрать только 1 спичку, чтобы уравнение стало правильным.

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Головоломка со спичками / Соцсети

Головоломки считаются полноценной тренировкой мозга для людей всех возрастов, поскольку они включают в себя задействование как правого, так и левого полушария мозга.

Внимательно изучите картинку, прежде чем пытаться решить задаче. Если вам удалось решить эту хитрую вирусную головоломку со спичками, вы превзошли себя.

Если же задача вам не поддалась, то вот ответ на нее:

Решение головоломки / Соцсети

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