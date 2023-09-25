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Головоломка для 6-летних детей ставит взрослых в тупик: какое число спрятано за машиной

Анна Ярославская
25 сентября 2023, 12:46 обновлено 25 сентября, 12:49
Эту задачу решают дети при поступлении в начальную школу в Гонконге. И сделать они это должны за 20 секунд.
Головоломка
Головоломка ставит в тупик взрослых, но детям решить ее легко / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, twitter.com/PicturesFoIder

Тренировка мозга с помощью головоломок — отличный способ сохранить его активность и здоровье. Регулярное решение таких задач улучшает когнитивные способности и память. Впрочем, не каждую головоломку так просто разгадать.

В соцсетях набирает популярность головоломка. Это вопрос из вступительного теста в начальную школу в Гонконге, который дети должны решить за 20 секунд. Хотя задача предназначена для детей, очень часто она ставит в тупик взрослых.

На картинке изображена автостоянка на шесть мест. На пяти пустых местах написаны номера, а на шестом — припаркованная машина, скрывающая номер. Вопрос: "Какой номер парковочного места, на котором находится машина?".

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Многие люди отвечали на загадку, думая, что ответ будет 78, или 75, или даже 45. Но это неправильные варианты ответа.

Головоломка для 6-летних детей ставит взрослых в тупик: какое число спрятано за машиной
Какое число скрывается под машиной? / Фото: twitter.com/PicturesFoIder

Вы можете потратить немало времени, пытаясь найти ответ. Но на самом деле для ответа не требуется никаких уловок, никакой алгебры или размышлений о специальных последовательностях.

Подсказка. Просто переверните картинку вверх ногами.

Для детей очевидно перевернуть картинку и получить правильный ответ. 87 — недостающее число в возрастающей последовательности от 86 до 91. Но, видимо, когда взрослые видят эту головоломку, они сразу же чувствуют необходимость найти сложное решение.

Ранее Главред предлагал вам решить головоломку, которая заводит многих людей в тупик, поскольку справиться с ее решением не каждому по силам. Так, на рисунке изображена сетка чисел. И среди этих чисел на сетке спрятано число 81.

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