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Головокружительная оптическая иллюзия, с которой 91% людей не может справиться: найдите машину

Алина Дембицкая
16 апреля 2023, 16:12 обновлено 16 апреля, 16:12
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На изображении показаны дети, играющие и весело проводящие время в парке. Но где-то там спрятана машинка.
головоломка
А вы найдете машинку за 6 секунд? / ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии – отличный инструмент, с помощью которого можно проверить интеллект и IQ, а также развить навыки наблюдения. Сегодняшняя головоломка направлена на проверку именно ваших навыков наблюдения. Она может озадачить вас, ведь на картинке нужно найти игрушечную машинку.

Так, на рисунке изображены дети, которые играют и прекрасно проводят время в парке. Но согласно веб-сайту Jagran Josh, тест заключается в том, что нужно найти маленькую машинку, которая прячется где-то на картинке.

Просто знайте, что это не так просто, как вы думаете, потому что у вас будет всего шесть секунд, чтобы решить эту сверхсложную головоломку.

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Головокружительная оптическая иллюзия, с которой 91% людей не может справиться: найдите машину
Для этой головоломки вам понадобится секундомер / english.jagran.com

Заметим, что с этой оптической иллюзией не может справиться 91% людей, поскольку им не хватает времени на решение. Но если вы попали к 9% тех, кто справился с этой головоломкой, то можете похлопать себя по плечу! Если же нет, то не беда, ведь постоянная практика может развить вашу наблюдательность.

Если вы не справились, то мы вам поможем найти скрытую машинку. Для начала найдите киоск с мороженым на картинке. После этого посмотрите на его колеса, где спрятан маленький желтый автомобиль.

Головокружительная оптическая иллюзия, с которой 91% людей не может справиться: найдите машину
Автомобиль прячется под киоском с мороженым / english.jagran.com

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