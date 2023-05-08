Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

Сложность задачи заключается в том, что арбузы разрезаны на части, поэтому придется попотеть, чтобы правильно определить их количество.

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Только люди с высоким IQ могут решить эту проблему / Bright Side

Головоломки – это увлекательный способ проверить свой уровень интеллекта путем решения задач, требующих логического мышления и аналитических навыков. В таких тестах нужно тщательно анализировать поставленную задачу в поисках правильного ответа. Кроме того, при решении головоломок приходится мыслить нестандартно, из-за чего уровень IQ может значительно повыситься.

Так, в Сети появилась интересная головоломка, где вам нужно за 11 секунд правильно посчитать количество арбузов на картинке. Сложность заключается в том, что арбузы разрезаны на части, поэтому придется попотеть, чтобы правильно определить их количество. Прежде чем ответить на эту загадку, важно внимательно рассмотреть изображение, так как ответ может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Определите, сколько арбузов на картинке / Bright Side

Удалось ли вам правильно посчитать арбузы? Посмотрите внимательно, потому что некоторые арбузы разрезаны пополам, а некоторые – на три четверти. Если вам до сих пор сложно разгадать эту сверхсложную головоломку, то ниже публикуем правильный ответ.

видео дня

Итак, нам нужно соединить части, чтобы получился целый арбуз. Это нужно сделать так: 2 половинки арбуза дополнят 4 арбуза, которые разрезаны на три четверти. Остальные 2 половинки арбуза будут объединены, чтобы получить целый арбуз. Это значит, что из кусочков можно получить 5 целых арбузов.

Из кусочков можно получить 5 целых арбузов / Bright Side

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