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Голова начнет болеть прямо на Пасху: Украины накрывает магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
15 апреля 2023, 23:22 обновлено 15 апреля, 23:25
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Уже 16 апреля Украину накроет мощная магнитная буря силой в 4 балла.
магнитная буря, головная боль
Украину накрывает магнитная буря / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Украину накрывает магнитная буря. Уже на Пасху, 16 апреля, у зависимых от этого людей может начать болеть голова. Это прогнозирует Meteoagent.

Сила магнитной бури 16-17 апреля будет на уровне 4 баллов. Она является средней по своей мощности.

Однако даже после нее расслабиться можно будет не на долго. Ведь уже 20-21 апреля Украину накроет еще более мощная волна магнитной бури, сила которой будет на уровне 5 баллов.

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Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,

  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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