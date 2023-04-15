Голова начнет болеть прямо на Пасху: Украины накрывает магнитная буря

Украину накрывает магнитная буря. Уже на Пасху, 16 апреля, у зависимых от этого людей может начать болеть голова. Это прогнозирует Meteoagent.
Сила магнитной бури 16-17 апреля будет на уровне 4 баллов. Она является средней по своей мощности.
Однако даже после нее расслабиться можно будет не на долго. Ведь уже 20-21 апреля Украину накроет еще более мощная волна магнитной бури, сила которой будет на уровне 5 баллов.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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