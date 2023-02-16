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Голова и спина под запретом: где можно и нельзя гладить собаку

16 февраля 2023, 14:13
Мы разбирались, почему нельзя гладить собаку против шерсти, по голове и спине.
Собака
Собака / pixabay.com

Владельцы собак просто обожают тискать своих любимцев, не задумываясь о последствиях и важных правилах.

Дело в том, что собаку можно гладить не так, как нравиться вам.

Как нельзя гладить собаку?

Голова. Оказывается, что животное не нужно хлопать по голове или телу даже тля того, чтобы похвалить его. Под тонкой кожей головы у вашего любимца находится большое количество нервных окончаний. Любое прикосновение может причинить ему дискомфорт.

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Живот. Владельцы собак замечали, что их любимцы падают на спину, предоставив хозяину живот. Таким образом животное показывает свое доверие, но не призывает его гладить.

Против шерсти. Такие манипуляции бывают неприятны животным, хоть некоторые собаки и кайфуют от этого

Где лучше всего гладить собаку?

Для каждого питомца этот вопрос индивидуален. К некоторым животным даже вышеперечисленные правила не относятся, поскольку они склонны терпеть неприятные ласки только из любви к собственным хозяевам.

Почти все собаки обожают, когда им гладят:

  • между ушными раковинами или сразу за ними;
  • бока туловища;
  • область между глазами от носа и до лба, но не касаясь чувствительных волосков ("ресниц");
  • грудь и шея;
  • подбородок, исключая самый его край.

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Автор: Сергей Кущ
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