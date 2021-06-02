Go-A всерьез и надолго: астролог спрогнозировал судьбу участника от Украины на Евровидении-2021

Астролог считает, что у Gо-A незаслуженно забрали второе место на Евровидении, но пророчит группе большое будущее / Reuters

Представитель Украины на конкурсе Евровидение-2021 – группа Go-A – имела все шансы повторить успех Верки Сердючки и занять второе место, но этому помешало жюри. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, во многом хороший результат группы Go-A на конкурсе был обусловлен благоприятным расположением звезд в гороскопе солистки Екатерины Павленко.

"Певица родилась 10 августа 1988 года, т.е. в её дате рождения много восьмерок, а люди с большим количеством восьмерок обладают способностью побеждать в конкурсах и соревнованиях. В действительности Go-A заняли второе место, и оценки зрителей из разных европейских стран служат тому подтверждением. А вот жюри все запороло и не позволило украинскому коллективу занять более высокое место", – уверен Влад Росс.

Удачное выступление на Евровидении для Go-A и лично Екатерины Павленко – это только старт, за которым последуют большие гастроли, успех и аплодисменты, прогнозирует астролог.

"Судя по гороскопу Павленко, у неё складывается благоприятная ситуация на будущие годы: её ждёт и карьерное продвижение, и новые финансовые возможности. У Go-A выйдет новый альбом, а также появится большой спонсор, который настолько раскрутит эту артистку и коллектив, что они будут гастролировать целый год по разным странам Европы, зарабатывая хорошие деньги. В ближайшие год-два коллектив Екатерины Павленко ждет большой успех и большие возможности, в том числе финансовые", – отметил Росс.

Астролог уверен, что звездный час ждет Павленко в 2022 году, когда Юпитер в ее гороскопе будет проходить по Марсу.

"Сейчас она только в начале своего звёздного пути. Евровидение было лишь стартом, а дальше – гастроли и успех", – прогнозирует Влад Росс.

Екатерина Павленко – не выскочка, а Go-A – не временно явление, уверен Росс.

"В гороскопе солистки группы Меркурий в тригоне к Сатурну и Урану, а это говорит, что она и ее коллектив всерьёз и надолго, это свидетельствует о прочности, надежности и стабильности карьеры, а также о возможности достичь успеха к второму циклу Сатурна, то есть к 30 годам жизни. Между 30 и 60 годами Екатерина Павленко будет звездой украинской эстрады, и в ближайшие тридцать лет у неё всё будет хорошо", – резюмировал астролог.

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