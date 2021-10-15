Главный санврач объяснил, когда переболевшим COVID-19 нужно делать прививку

Вакцинация / УНИАН

Человек, который переболел коронавирусной болезнью (COVID-19), может отправляться на вакцинацию через шесть-восемь месяцев после выздоровления. Об этом в эфире "UA: Українське радіо" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Но, по его словам, такое положение вещей применимо к пациентам, которые не относятся к группе риска. Он отметил, что для людей из группы риска прививки необходимо получать сразу после выздоровления и после завершения первичного цикла реабилитации.

"Относительно антител, то нет референтного уровня антител, чтобы не заболеть", – сказал медик.

Кузин говорит, что ученые доказали ‒ вакцина против COVID-19 не влияет на РНК или ДНК, геном человека, не изменяя ничего в организме.

"Вакцины прошли два полноценных этапа исследований и уже завершается третий этап клинических исследований, а это уже финальный этап безопасности вакцины", – сказал главный санитарный врач страны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран не проводить кампании по дополнительной вакцинации против коронавируса хотя бы до конца сентября. На то время в ВОЗ объяснили разрывом между количеством прививок в богатых и бедных странах, которое неустанно увеличивается.

Позднее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Украина находится на пике вакцинальной кампании.