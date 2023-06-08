Главное - не сдаваться: 4 знака, у которых всегда неудачное первое свидание

Астрологи назвали 4 знака зодиака, чьи первые свидания никогда не бывают успешными.

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4 знака, у которых всегда неудачное первое свидание / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам изучают закономерности, которые случаются в жизни разных знаков зодиака и рассказали, у кого часто случаются неудачные свидания.

К сожалению, не все знаки могут произвести хорошее впечатление о себе, однако мы расскажем, какими при этом позитивными чертами они обладают.

Щедрые от души

Все Овны щедры и приветливы по своей природе. Им нравится дарить людям радость и улыбки. Как правило, у них полное сердце, они искренне любят себя и осознают свою ценность. Именно эта уверенность позволяет им давать другим гораздо больше, не ожидая ничего взамен. Даже когда речь идет об их связи с друзьями, Овны всегда готовы помочь своим друзьям, когда это необходимо, несмотря ни на что. Однако им не удается проявить свои лучшие качества на первом свидании.

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Преданные, но тихие

Раки особенно преданы своим отношениям из-за своей преданности человеку. Когда дело касается и дружбы, Раки ценят своих людей, они чрезвычайно страстны и щедры. Поскольку они обычно чувствуют себя непринужденно в небольшой группе, эти люди делают все возможное, чтобы заботиться об этих близких отношениях. Они настолько хотят сделать других счастливыми, что порой это кажется навязчивым.

Одаривают и не требуют

Львы обычно устанавливают отличные связи и всегда поддерживают своих друзей , что очевидно, потому что это то, что другие люди находят в них замечательным. Эти люди от природы щедры и часто придают большее значение акту щедрости, чем ожиданиям чего-то взамен. Львы любят дарить подарки своим близким и любят выражать свою дружбу этим поступком, не требуя ничего взамен. Именно так они хотят, чтобы вы знали, как много вы для них значите и как важна для них ваша дружба, однако порой кажется, что в жизни Льва слишком много друзей.

Всегда рядом

Из Скорпионов получаются верные и невероятно преданные друзья. Они стараются быть рядом со своими близкими в трудную минуту, будь то физическое присутствие или просто возможность поговорить. Они не доверяют окружающим их людям, но когда доверяют, то дорожат ими и готовы ради них на все. Они прилагают усилия, чтобы активно быть рядом со своими друзьями и прислушиваться к ним, проявляя сочувствие и готовность помочь. Они настолько вовлечены в отношения, что порой их становится слишком "много".

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