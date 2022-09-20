Главное - душою не стареть: как рассчитать свой биологический возраст

Как определить свой биологический возраст / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Утверждение о том, что возраст в паспорте – всего лишь цифра, которая совершенно ничего не значит, отчасти правдиво. Хронологический возраст, отсчет которого начинается с момента появления человека на свет, может значительно отличаться от биологического возраста.

Биологический возраст человека – это условный показатель, по которому оценивают "изношенность" организма. Ученные все еще спорят, в поисках единого метода его определения.

Главред предлагает несколько популярных способов, которые покажут, врет ли вам паспорт, а также расскажет, как помочь своему организму замедлить естественные процессы старения.

Нагрузочный тест на биологический возраст

Выполните несколько физических упражнений, и сверьте свои результаты с таблицей. Просуммируйте все возрасты по результатам каждого из упражнений, и разделите полученное число на 10. То, что выйдет - ваш возраст в результате нагрузочного теста.

Колебание результата в пределах 5 лет – норма, указывающая на естественный ход старения.

Нагрузочный тест на биологический возраст Упражнения 20 лет 30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 50 лет 55 лет 60 лет 65 лет Пульс после подъема на 4-й этаж (приблизительная скорость – 80 шагов/мин) 106 108 112 116 120 122 124 126 128 Систолическое давление (верхнее) 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Диастолическое давление (нижнее) 65 70 73 75 78 80 83 85 88 Длительность задержки дыхания на вдохе (в секундах) 50 45 42 40 37 35 33 30 25 Длительность задержки дыхания на выдохе (в секундах) 40 38 35 30 28 25 23 21 19 Отжимания от пола (количество раз) 10 8 6 5 4 3 2 1 1 Приседания (количество раз) 110 100 95 90 85 80 70 60 50 Пресс (поднятие корпуса из положения лежа в положение сидя) 40 35 30 28 25 23 20 15 12 Стойка на одной ноге с закрытыми глазами (в секундах) 40 30 25 20 17 15 12 10 8 100*(Окружность голени/окружность талии) 52 50 49 48 47 46 45 44 43

Как вычислить свой биологический возраст: формула

Для того чтобы математически рассчитать, насколько "стар" ваш организм, сперва необходимо вычислить коэффициент скорости старения (КСС). Для этого вам понадобятся следующие данные (расчитаем на 33-летней женщине):

КВ – календарный возраст человека (в годах и месяцах). Например: 33 года = 33.

Р – рост в метрах и сантиметрах. Например: 1 метр 69 сантиметров = 1.69.

ОТ – окружность талии в сантиметрах. Например: 73 сантиметра = 73.

ОБ – окружность бедер в сантиметрах. Например: 95 сантиметров = 95.

В – вес в килограммах. Например: 75 килограмм = 75.

РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (у женщин - 18 лет, у мужчин - в 21 год): 33-18 = 15.

Коэффициент скорости старения для мужчин и женщин вычисляют по разным формулам:

КСС для женщин: (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (14.7 + 0.26 × РЛ + 0.01 × РЛ))

КСС для мужчин: (ОТ × B): (ОБ × Р2 × (17.2 + 0,31 × РЛ + 0.0012 + РЛ)).

Используя данные, приведенные выше, мы получаем следующее уравнение:

(73×75):(95×3.38× (14.7+0.26×15 + 0.01×15) = 0.91

Результат: КСС = 0.91.

Полученные данные расшифровываются следующим образом:

от 0,95 до 1,05 включительно — нормальная скорость старения;

меньше 0,95 — замедленное старение;

больше 1,05 — ускоренное старение.

Таким образом можно отметить, что скорость старения этой женщины замедлена.

Теперь можно приступить к вычислению непосредственно биологического возраста. Формула расчета также отличается у мужчин и женщин:

для женщин: КСС × РЛ + 18

для мужчин: КСС × РЛ + 21.

Получается вот такое уравнение: 0.91×15+18 = 31.6.

Биологический возраст женщины равен 31 году и 6 месяцам, тогда как ее хронологический возраст – 33 года. Таким образом организм женщины моложе на целых полтора года.

Как остановить старение

Увы, патентованного способа обратить старение клеток организма вспять, который бы демонстрировал стабильные результаты, не существует. По крайней мере, пока.

Впрочем, это не значит, что человек не может помочь своему организму слегка замедлить процесс естественного биологического старения. Придерживайтесь простых правил, и окажете неоценимую услугу своему ментальному и физическому здоровью:

Здоровый сон (7-8 часов без перерыва)

Сбалансированное питание

Отказ от вредных привычек

Физическая активность (30-40 минут ежедневно).

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