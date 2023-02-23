Главная страшилка из детсва: почему на самом деле нельзя мочить Манту

После проведения процедуры многим из нас говорили, что место прививки категорически нельзя мочить и тереть.

Проба Манту / скриншот YouTube

Проба Манту – это простой способ определения наличия туберкулезной инфекции у человека. После проведения процедуры многим из нас говорили, что место прививки категорически нельзя мочить, но, как оказалось, можно, но нежелательно.

Почему нельзя мочить Манту?

Врачи, которые проводят процедуру, всегда предупреждают, что мочить и тереть место укола нельзя. При проведении пробы Манту внутрикожно вводится специальный раствор. В случае, если на место укола попадает вода, это может привести к разбуханию ткани и искажению результатов. Поэтому важно не допустить попадания воды на Манту.

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Что будет, если выдавить Манту?

Бывает и такое. Это может привести к искажению результатов, а также к возможным осложнениям, таким как инфекция или кровотечение. Поэтому не рекомендуется выдавливать Манту в любом случае.

Что не следует делать после пробы Манту?

После проведения пробы Манту есть несколько рекомендаций, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать искажения результатов. В течение двух дней после проведения пробы не следует мочить место укола, принимать горячие ванны, наносить на него косметику или мази.

Также не рекомендуется физически нагружать организм и посещать медицинские учреждения, где могут находиться больные туберкулезом.

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