Глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины и заверил в поддержке

Во время разговора стороны затронули вопрос продолжения наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В четверг, 13 января состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина. Последний заверил в непоколебимой поддержке страны со стороны США, сообщает пресс-служба Белого дома.
Во время разговора стороны затронули вопрос продолжения наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил путем оказания помощи в обороне", - пишет пресс-служба Белого дома.
В то же время стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и договорились о продолжении тесной координации.
Ситуация на границе Украины с Россией
Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.
Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США
Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.
"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.
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