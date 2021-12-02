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Гинеколог назвала способы облегчить долгие месячные

2 декабря 2021, 00:45
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Как говорит медик, в отдельных случаях мощные, затяжные и обильные менструации могут происходить из-за некоторых гинекологических заболеваний.

Месячные
Гинеколог назвала способы облегчить долгие месячные / ua.depositphotos.com

Есть некоторые способы облегчить обильные и/или длительные месячные у женщин. Об этом известный акушер-гинеколог Екатерина Шулакова в беседе с порталом 7Дней.

По словам медика, нормальная менструация продолжается не более восьми дней с постепенным уменьшением объема выделений. Она отметила, что затяжные и обильные менструации могут происходить из-за некоторых гинекологических заболеваний.

Шулакова допускает вариант с приемом кровоостанавливающих препаратов, однако отметила, что процесс должен происходить под пристальным контролем врача. И даст эффект в случае объективно патологической менструации. Она также подчеркнула, что хоть такие средства помогут справиться с обильным кровотечением, они не смогут решить проблемы, лежащие в его основе.

Гинеколог отметила, что облегчить течение месячных также помогут правильный режим, полноценный сон и отдых, а также снижение количества стрессов и тяжелых физических нагрузок.

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Напомним, ранее ученые сообщали о том, что менструальный цикл может быть важным маркером здоровья - нерегулярные или прерванные менструации ранее были связаны с множеством заболеваний - включая рак, диабет, болезни сердца, проблемы с обменом веществ и даже проблемы с психическим здоровьем.

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здоровье организм
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