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Германия призвала США отказаться от санкций против Северного потока-2 - СМИ

28 ноября 2021, 19:12

Власти Германии призывают американский Конгресс не вводить санкции против газопровода Северный поток-2 - это, якобы, может ослабить доверие страны к США.

Северный поток-2
Германия призвала США отказаться от санкций / Getty Images

Власти Германии призывают американский Конгресс не вводить санкции против газопровода Северный поток-2 - это, якобы, может ослабить доверие страны к США.

В засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится о том, что Германия "полна решимости" добиться двусторонние договоренности с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом, сообщает Axios.

Введение санкций против Северного потока-2, ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.

Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:

  • будет применять решительные публичные заявления;
  • будет оценивать прекращение будущих политических встреч;
  • будет рассматривать ограничения на российские проекты.

В то же время подробности ограничений на указаны.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) приняло решение о приостановке сертификации компании-оператора российской магистрали Северный поток-2.

В Германии заявили, что структура собственности проекта СП-2 не соответствует нормам национального законодательства.

Регулятор требует, чтобы компания Nord Stream AG создала в Германии подотчетную немецкому законодательству компанию, которая должна стать владельцем того участка трубы, который проходит по территории государства.

До тех пор, пока требование немецкого регулятора не будет выполнено, сертификация Северного потока-2 не возобновится.

В Нафтогазе сказали, что Россия пытается создать в Германии дочернюю компанию, которая станет оператором только немецкого участка трубы. По словам главы НАК Юрия Витренко, это "юридический трюк" со стороны Газпрома. Он призвал США ввести санкции против новой "компании-оператора" Северного потока-2.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова выполнить все требования немецкого регулятора с целью скорейшего запуска газопровода СП-2.

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