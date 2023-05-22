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Гены пальцем не раздавишь: топ-6 актрис, которые пошли по стопам своих звездных мам

Анна Подгорная
22 мая 2023, 14:07 обновлено 22 мая, 14:21
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Знаменитые матери и дочери, чьи судьбы объединили не только семейные узы, но и любовь к кино, бешенный талант и неуемная харизма.
дети известных актрис. которые пошли по стопам матерей
Дочери известных актрис, которые пошли по стопам матерей / ua.depositphotos.com

Многие дети известных личностей предпочитают оставаться в тени своих родителей - подальше от публичности и бесконечных сравнений со звездами. Тем не менее актерские гены порой так сильны, что у наследников просто не остается иного выбора, кроме как следовать по красной дорожке, прямиком к славе.

Главред расскажет, кто из дочерей знаменитых актрис также посвятил себя кино, тем самым основав мощные актерские династии.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон
Мелани Гриффит и Дакота Джонсон / ua.depositphotos.com

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон - актриса в третьем поколении. Сейчас она покоряет Голливуд, в котором когда-то блистали ее мама Мелани Гриффит ("Дикая штучка", "Деловая девушка") и бабушка Типпи Хедрен ("Птицы", "Марни"). К тому же отчимом Дакоты, который фактически вырастил ее, является Антонио Бандерас (ее отец - также актер Дон Джонсон). В таком окружении у Джонсон была одна дорога - в кино. Которая, впрочем, ей покоряется с легкостью.

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Голди Хоун и Кейт Хадсон

Голди Хоун и Кейт Хадсон
Голди Хоун и Кейт Хадсон / ua.depositphotos.com

Легенда Голливуда Голди Хоун - мама троих детей, каждый из которых стал актером. Кейт Хадсон - ее единственная дочь (рождена в браке с музыкантом Биллом Хадсоном). Кейт стала известна благодаря романтическим комедиям, вроде "Войны невест", "Как отделаться от парня за 10 дней", "Девушка моего лучшего друга" и пр.

Сьюзен Сарандон и Эва Амурри

Сьюзен Сарандон и Эва Амурри
Сьюзен Сарандон и Эва Амурри / instagram.com/susansarandon, instagram.com/thehappilyeva

Звезда "Тельмы и Луизы" и "Иствикских ведьм" Сьюзен Сарандон воспитала эффектную дочь Эву от режиссера Франко Амурри. Девочка с детства была очарована кино, и свои первые шаги на этом поприще сделала, когда ей было всего 7 лет. Пока ей не удалось пробиться в эшелон топовых голливудских звезд, однако на ее счету есть заметные роли в популярных сериалах - "Блудливая Калифорния", "Друзья", "Как я встретил вашу маму" и пр.

Кэрри Фишер и Билли Лурд

Кэрри Фишер, Дебби Рейнолдс и Билли Лурд
Кэрри Фишер, Дебби Рейнолдс и Билли Лурд / ua.depositphotos.com, instagram.com/praisethelourd

Актриса Золотого века Голливуда Дебби Рейнолдс основала актерскую династию - ее дочь Кэрри Фишер стала культовой фигурой в кинематографе благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны". Дочь Фишер, Билли Лурд, также стала актрисой. Она сыграла Лею в юности уже после смерти матери. Ее наиболее известными работами являются сериалы "Королевы крика" и "Американская история ужасов".

Энди МакДауэлл и Маргарет Куэлли

Энди МакДауэлл и Маргарет Куэлли
Энди МакДауэлл и Маргарет Куэлли / ua.depositphotos.com

Маргарет Куэлли долгое время сопротивлялась актерству, которому ее мать, звезда "Дня сурка" Энди МакДауэлл посвятила свою жизнь. Девочка мечтала заниматься балетом, а также пробовала свои силы в модельном бизнесе. Но гены взяли верх: сейчас 28-летняя Маргарет является номинанткой на премию Эмми, успела сняться у Квентина Тарантино ("Однажды в Голливуде"), и снялась в главной роли в научно-фантастическом фильме от Netflix - "Ио".

Ума Турман и Майя Хоук

Ума Турман, Итан Хоук и Майя Хоук
Ума Турман, Итан Хоук и Майя Хоук / instagram.com/maya_hawke, instagram.com/umathurman

Карьера Майи Хоук только начинает набирать обороты - ее самыми известными работами являются сериал "Очень странные дела", мини-сериал "Маленькие женщины" и фильм "Однажды в Голливуде". Молодая актриса предпочитает не пользоваться громкими именами своих родителей - музы Тарантино, актрисы и модели Умы Турман, и отца-актера Итана Хоука. Ее очарование и талант уже высоко ценятся критиками, так как у нее уже есть номинации на премии "Сатурн" и Американской Гильдии киноактеров.

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