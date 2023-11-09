Гениальное изобретение: для чего люди кладут туалетную бумагу в холодильник

Таким интересным методом пользуется и кухонный персонал в гостиничной индустрии.

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Что будет, если положить туалетную бумагу в холодильник / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Люди начали хранить туалетные рулоны в холодильниках, однако, это не просто так. В Сети делятся гениальным лайфхаком с туалетной бумагой, благодаря которому в холодильнике будет свежий запах.

Эксперты по уборке поделились, что туалетные рулоны могут поглощать неприятные запахи в вашем холодильнике, будь то сыр, сгнивший в задней части, или резкий запах просроченного молока, поделилось издание Mirror.

Также известно, что таким методом пользуется и кухонный персонал в гостиничной индустрии. Стоит не забывать заменять туалетные рулоны каждые три-четыре недели.

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"Преимущества действительно гениальны. Возьмите рулон туалетной бумаги, который вы достали прямо из упаковки, и положите его в холодильник. Каждые три-четыре недели вы должны заменять рулон на новый. Этот трюк исходит от гостиничной индустрии, потому что туалетная бумага впитывает неприятные и непонятные запахи", - пояснил эксперт.

Однако для начала главная задача - хорошо вымыть холодильник, чтобы там не размножались бактерии.

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