Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру

Есть свидетельства того, что если вы сделаете генеральную уборку, уровни аллергенов вернутся к начальному уровню, через месяц/ УНИАН

Наряду с организацией почтового ящика и поиском новой работы, генеральная уборка дома - одна из тех задач, которые вы действительно должны выполнить.

В конце концов, кто захочет потратить весь день на мытье полов и мытье душа - или раскошелиться на тысячи гривен, чтобы нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас?

Но помимо того, что ваше жилище выглядит грязным, это быть плохо для вашего здоровья - из-за того, что микробы, плесень и пыль будут накапливаться и вызывать у вас неприятные состояния.

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Опрос Американского института очистки (ACI), проведенный в ноябре 2018 года, показал, что 38 процентов людей были обеспокоены тем, смогут ли их методы очистки предотвратить симптомы болезней и аллергии, пишет Livestrong.com.

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Что на самом деле означает генеральная уборка и как это сделать

Это популярная фраза, но вот что на самом деле влечет за собой глубокая очистка.

"Генеральная уборка предназначена для удаления въевшейся грязи, такой как известковый налет, и включает в себя очистку участков, которые не покрываются в рамках вашей обычной процедуры уборки", - говорит Генри Патерсон, исполнительный директор Housekeep.

Подумайте: протирание внутри шкафов; мытье окон; заниматься такими бытовыми приборами, как духовка, холодильник и морозильная камера; и даже мытье шампунем ковров и чистку обивки паром.

Он также нацелен на области, которые часто упускаются из виду. "Люди склонны убирать приборы и мебель", - говорит Патерсон.

Патерсон советует иметь в своем арсенале следующие инструменты, если вы готовы заняться грязью (любой базовый бренд супермаркета подойдет вам):

Мультиповерхностный спрей

Средство для удаления известкового налета

Средства для чистки туалетов

Средство для мытья полов

Шампунь для ковров (то есть, если у вас есть ковры)

Средство для очистки духовки

Много-много свежих чистых салфеток из микрофибры

Теперь очистите свой календарь и прокачивайте свои любимые мелодии или подкасты.

"Будьте внимательны - генеральная уборка - это все, что нужно для того, чтобы убрать грязь, которую вы обычно не чистите", - говорит Патерсон. "Дайте себе достаточно времени, чтобы вы могли методично проработать каждую комнату, убедившись, что вы убираетесь абсолютно везде, где только можете".

"Причина в том, что мы никогда не сможем полностью избавиться от аллергенов, включая пылевых клещей, перхоть домашних животных и споры плесени", - говорит Эрин Рей, доктор медицинских наук, аллерголог из Медицинского центра Дартмут-Хичкок. "Они накапливаются со временем, поэтому важнее регулярно проводить небольшую уборку, чем одну крупную уборку".

Более того: "Есть свидетельства того, что если вы сделаете генеральную уборку, уровни аллергенов вернутся к начальному уровню, через месяц", - говорит доктор Рей.

Следующие домашние дела очень важны.

1. Пылесос

Особенно если у вас аллергия, еженедельное использование пылесоса - один из лучших способов избавиться от насморка и чихания.

"Когда дело доходит до пылевых клещей, люди в первую очередь реагируют на их фекалии", - говорит доктор Рей. "Один грамм домашней пыли содержит тысячи пылевых клещей, каждый из которых производит около 20 фекальных гранул в день".

А теперь хорошие новости: "Убирая эти гранулы раз в неделю, со временем уменьшится накопление аллергенов и снизится общее воздействие", - говорит доктор Рей. Кроме того, он всасывает надоедливые споры плесени, пыльцу и шерсть домашних животных.

По данным Американского фонда астмы и аллергии (AAFA), контакт с пылевыми клещами и спорами плесени может усугубить симптомы аллергии, такие как чихание, насморк и зудящие слезящиеся глаза. Он также может вызвать приступ астмы, вызывающий затрудненное дыхание, кашель, хрипы и боль в груди.

"Пылевые клещи и плесень производят определенные соединения, которые вызывают раздражение и воспаление даже у людей, не страдающих аллергией", - говорит доктор Рей. "С точки зрения качества воздуха важно, чтобы все регулярно пылесосили".

2. Стирка простыней

Мы проводим около трети своей жизни между простынями, и, согласно исследованиям AAFA, в вашей спальне обитает больше пылевых клещей, чем где-либо еще в вашем доме - эти насекомые любят зарываться в ткань. Грязные простыни и наволочки также являются рассадниками грибка, шерсти домашних животных и пыльцы.

Кроме того, поддержание постели в чистоте поможет вам хорошо выспаться. Исследование, проведенное в августе 2017 года в журнале Allergy, Asthma and Clinical Immunology, показывает, что скопления в течение всей ночи из-за воздействия аллергенов может серьезно сказаться на вашем сне. Поэтому, даже если у вас все в порядке, вам все равно следует стирать простыни еженедельно.

3. Уборка кухни

"Если не чистить регулярно, кухни могут стать рассадником бактерий, таких как кишечная палочка, которые могут вызвать заболевание", - говорит Патерсон.

E.coli - это потенциально опасный организм, который чаще всего встречается в сыром или недоваренном говяжьем фарше и может привести к серьезным заболеваниям.

Поэтому после приготовления пищи вымойте все, с чем вы работали. Обратите особое внимание на консервные ножи, разделочные доски, столешницы и сложную технику, такую ​​как блендеры и кухонные комбайны - по данным Медицинского центра Университета Рочестера (URMC), они подвержены высокому риску заражения. После использования промойте их горячей мыльной водой или бросьте в посудомоечную машину.

4. Чистка холодильника

Ваш холодильник - еще один главный предвестник микробов, поэтому стоит время от времени "погружаться" в него.

"Очищайте его каждые пару месяцев, чтобы гарантировать, что ваши продукты хранятся в гигиенических условиях", - говорит Патерсон.

Это означает: выньте все и протрите полки и ящики. Убирайте пролитые продукты и убирайте испорченные продукты как можно скорее.

5. Удаление серьезной плесени

Поверхностная плесень и плесень, которые собираются в душе и вокруг раковины, не имеют большого значения. "Это не считается вредным", - говорит доктор Рей. "С другой стороны, структурная плесень, вызванная повреждением водой - скажем, если вы живете в районе, подверженном наводнениям, - может быть проблемой".

Согласно FEMA, вдыхание некоторых видов плесени может привести к проблемам со здоровьем, включая проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи, головные боли и потерю памяти. Самая токсичная - черная плесень, темно-зеленая, серая или черная с пятнами, имеющая затхлый запах.

6. Не копите хлам

Присоединяйтесь к минималистской тенденции.

"Вы можете уменьшить резервуары аллергенов, не имея под рукой лишних вещей", - говорит доктор Рей.

В частности, подумайте о том, чтобы выбросить мягкие предметы, такие как коврики, декоративные подушки и портьеры (лучше жалюзи).

Беспорядок также вреден для вашего мозга. В сентябрьском исследовании Current Psychology, проведенном в сентябре 2017 года, беспорядок был связан с прокрастинацией, стрессом и неудовлетворенностью. Время направить Мари Кондо!