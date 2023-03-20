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Где нельзя ставить иконы в квартире, чтобы случайно не уменьшить силу иконостаса

20 марта 2023, 14:51
Алтарь с иконами в доме есть у многих украинцев. Однако мало кто знает, что располагать его нужно в особых местах.
Где нельзя ставить иконы в квартире
Где нельзя ставить иконы в квартире / ua.depositphotos.com

Неправильное "соседство" иконостаса может уменьшить силу икон. Сегодня расскажем как этого избежать.

Где нельзя ставить иконы в квартире - самые неудачные места

Одно из самых главных и первых правил - иконы нельзя располагать около электротехники. Всё дело в том что постоянное ее использование способно уменьшать силу образа святых.

Также не рекомендуется ставить иконы по соседству с сувенирами, статуэтками и предметами фэн-шуй. Икона - это всегда особое значение, которое недопустим сравнять с обычными "безделушками".

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Помимо прочего, не стоит ставить иконы рядом с реальными семейными фотографиями либо портретами знаменитых людей. Таким образом молитва может обожествлять обычного человека и не быть услышанной святыми.

И напоследок, запрещается размещать иконы рядом с книгами развлекательного жанра и в целом - не богословной литературой. Это может способствовать накоплению негативной энергетики около икон, а значит - иконам не место в книжном шкафу.

Где нужно вешать иконы в квартире - оптимальные решения

В размещении икон в доме есть главная задача, они должны охватывать обзором как можно больше пространства квартиры.

Сделать это можно, если повесить иконы на стену или поставить на специальную угловую полку.

Как правило, для размещения полки нужно выбрать "красный угол" это почетное место в юго-восточной части вашей квартиры.

Разместить данную полку желательно так, чтобы она была на уровне глаз или немного выше них, а перед ней могла поместиться вся семья. Также для оформления иконостаса стоит использовать салфетки из натуральной ткани или вышитые рушники.

Какая икона защищает дом от войны - как спасти свою семью

Для того, чтобы обезопасить своих родных от войны, можно воспользоваться иконой Божьей Матери. Этот образ станет символом любви, защиты, скорби по погибшим и пострадавшим, которые страдают во время войн между людьми. Молитвы перед этой иконой могут повлиять на защиту вашего дома и близких.

Разместить образ святой лучше на кухне - там, где семья благодарит "за хлеб насущный".

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