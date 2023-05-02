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Где можно добавлять базилик: ответ о простом растении изумит

Дмитрий Видоменко
2 мая 2023, 19:26 обновлено 2 мая, 19:30
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Всякий человек, любящий вкусно принимать пищу, рано или поздно задает вопрос: "В каком виде можно есть базилик?". Главред решил детально на него ответить.
Базилик
Базилик / коллаж ua.depositphotos.com

Прежде всего нужно определиться с вопросом: "Чем полезен базилик для организма человека?".

Какие болезни лечит базилик

Ну, во-первых строках нашей заметки сразу скажем ‒ в базилике содержится множество витамина К, эфирных масел, антиоксидантов, способствующих снижению риска окислительного стресса, а также стабилизации уровня сахара в организме. Во-вторых, базилик также помогает работе сердечно-сосудистой системы, защищает организм от инфекций и воспалений. В-третьих, вещество эвгенол, которого тоже много в базилике, может блокировать кальциевые каналы. Однажды его экстракт использовали для снижения давления. Он помог, но эффект оказался краткосрочным ‒ через две минуты оно снова подскочило.

Далее ‒ эфирные масла, которые есть в базилике, влияют на уровень холестерина и триглицеридов. Базилик также содержит магний, который улучшает кровоток, позволяя мышцам и кровеносным сосудам расслабиться.

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Кроме того, эфирные масла базилика (тот же эвгенол, а также линалоол и цитронеллол) помогает бороться с воспалением в организме. В рамках одного исследования такие масла использовались против воспалительных заболеваний, которые вызваны окислительным стрессом (к примеру, артрит). Но этот метод еще исследуется.

Также базилик обладает антибактериальными свойствами. Масла, которые содержатся в нем, сражаются с бактериями у людей с респираторными, кожными заболеваниями, инфекциями мочевой системы и, в некоторых случаях, брюшной полости. В рамках одного эксперимента тестировали влияние масла базилика на штаммы кишечной палочки. Выяснилось, что препараты из масла растения могут помочь в лечении и профилактике некоторых видов инфекций.

Базилик

Кому нельзя есть базилик

Дело в том, что базилике высокое содержание витамина К, который играет важную роль в свертывании крови. Поэтому те, кто принимает кроверазжижающие препараты, в первую очередь должны проконсультироваться с врачом (прежде чем увеличивать потребление базилика).

Людям, у которых есть аллергия на травы семейства мятных, тоже следует отказаться от базилика, поскольку он может вызвать реакцию, которая будет опасной для их здоровья.

Базилик не рекомендуется и тем, кто принимает препараты от гипертонии или лекарства от диабета.

Где можно добавлять базилик

В первую очередь вспомнил, что базилик ‒ очень популярная специя в Италии. Там его добавляют практически везде ‒ в пасту, салаты (капрезе), в супы (минестроне), в соусы (песто), в пиццу (Маргарита), а также в клубничные и малиновые джемы.

Приправу с базиликом используют для ароматизации уксуса и масла, которыми потом заправляют салаты и пасту. Базилик также входит в состав знаменитой смеси "итальянские травы".

Базилик, в отличие от многих других пряностей, после сушки не меняет свой вкус и запах. В плотно закрытой таре он может сохранять вкусовые качества до двух лет. В таком виде его легко хранить и он не занимает много места.

Есть некоторые блюда, в которые кулинары рекомендуют использовать базилик:

  • котлеты;
  • домашние колбасы;
  • тушеная печень,
  • паштеты;
  • соусы;
  • запеканки (овощные, мясные);
  • супы (томатный, овощной, мясной, рыбный, с морепродуктами);
  • паста;
  • пицца;
  • салаты;
  • маринады для рыбы и мяса.

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