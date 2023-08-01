Где лучше хранить консервацию в квартире: главные советы по сбережению

Главред расскажет, можно ли хранить домашние заготовки при комнатной температуре.

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Где лучше хранить консервацию в квартире / коллаж: Главред, фото: скриншот

Консервация - довольно непростой и трудоемкий процесс. Однако не все знают, что не менее важную роль, чем правильное приготовление консервации - играет правильное хранение. Как хранить соленья, если нет погреба - мы расскажем далее.

Можно ли хранить домашние заготовки при комнатной температуре

Комнатная температура - не лучший вариант для консервации, особенно, если эта температура выше 20 градусов. По этой причине лучше выбирать места получше, а главное - темнее.

Где лучше хранить консервацию в квартире

Консервации, при условии правильной стерилизации и герметичности, может храниться в помещениях, где температура не поднимается выше 15-20 градусов. Это может быть хорошо утепленный балкон (если температура на нем не опускается ниже 0) или, например, кладовая.

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Очень важно, чтобы банки с консервацией стояли как можно дальше от источников тепла и света.

Можно ли хранить закатки в холодильнике

Многие люди не уверенно хранят консервацию в холодильнике, однако делать это всё же можно. Плюс холодильника в том, что в нем зачастую темно и прохладно. а также в холодильный шкаф практически никогда не попадают солнечные лучи.

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