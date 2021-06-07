УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

7 июня 2021, 12:20

Астролог рассказал, каким знакам Зодиака этим летом отдых не светит.

Астролог рассказал, каким знакам Зодиака летом-2021 не светит отдых
Астролог рассказал, куда отправиться в отпуск летом-2021 каждому из знаков Зодиака / Фото: Reuters

Лето – традиционное время отпусков. Однако, чтобы отдых был наиболее продуктивен, важно правильно подобрать время и место для него.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, когда каждому из знаков Зодиака следует брать отпуск, кому лучше отправиться в горы, кому – на море, кому – на воду, а кому – в мототрип. Также астролог назвал те знаки Зодиака, которым отдых летом 2021 года не светит и которым лучше все лето пахать, чтобы потом хорошо развеяться в бархатный сезон.

Лев

Льву следует отправляться в отпуск в конце июня и начале июля. Это блестящее время для отдыха в жарких странах, на море или на островах.

Рак

Раку стоит планировать отпуск на июль, и провести его стоит либо в санатории, либо в горах, либо возле озер.

Близнецы

Близнецам для отпуска больше всего подойдет август. Наиболее благоприятным для них отдыхом станет посещение нескольких стран, например, Греции и Турции. Им стоит совместить морской воздух с поездками и путешествиями по разным городам.

Телец

Тельцу в отпуск стоит идти в июне. Его отдых будет наиболее приятным и эффективным, если он проведет отпуск где-то в сосновом бору. Также Телец смело может планировать отдых на севере, например, в горах и на лужайках в Швейцарии или там, где можно насладиться фиордами.

Овен

У Овна блестящий период для отпуска – август. Лучше всего Овен отдохнет, если отправится в "отпуск на колесах", например, в мототрип, а также на отдых с палаткой. Также будет хорош отдых на море. Однако, если Овен решит поработать все лето, он не прогадает – ему полезно будет пахать с июня по август.

Рыбы

Июнь – потрясающий период у Рыб, который просто нельзя упустить. Рыбам в этом месяце стоит взять отпуск и рвануть куда-нибудь в Доминиканку или Дубай.

Водолей

У Водолея лучший период для отпуска – конец июля и начало августа. Водолею пойдет на пользу отдых в горах, на море, а также не помешает отдохнуть у целебных источников воды.

Козерог

Для отпуска Козерога больше всего подойдет июль. Представителям этого знака стоит отправиться в горы, подняться на какие-то высоты. Также неплох будет отдых в августе, но уже на море. Хотя Козерог в этом году из тех знаков, кому неплохо было бы все лето потрудиться на славу.

Стрелец

Для Стрельца однозначно неблагоприятен отпуск в июне – отдых следует планировать на начало и середину августа. Именно в это время будут прекрасны дальние поездки и путешествия, причем даже на другие континенты. Стрельцу стоит путешествовать на автомобиле, проехаться по разным городам и открыть для себя новые пространства. И, конечно, удачным будет отдых на море в это же время.

Скорпион

Скорпиону рекомендуется взять отпуск на июль и провести его в санатории, возле озер. Полезно будет отправиться на воды, например, в Трускавец.

Весы

А вот Весам следует не лениться и работать все лето, поскольку их бурная деятельность летом будет плодотворной. Лишь в последней декаде августа они могут взять отпуск и отдохнуть на море уже в бархатный сезон, то есть в конце августа-сентябре.

Дева

У Девы хороший для отдыха период в июле, особенно во второй половине месяца. Наиболее благоприятен для нее будет санаторный отдых с полезными процедурами и оздоровлением. Причем Деве следует отправляться в санаторий в лесу или горах, с водопадами и прочей романтикой.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

астролог летний отдых знаки Зодиака Влад Росс астрологический прогноз гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп на 2021 год
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Макс Барских объяснил, почему не снимает клипы в УкраинеМакс Барских объяснил, почему не снимает клипы в Украине Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редисЗащищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Утопил в яме, когда не встало: суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненноУтопил в яме, когда не встало: суд отказался сажать убийцу 11-летней Даши Лукьяненко пожизненно Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт МедведчукаВоля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляжеУкраинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

Последние новости

17:56

Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда

17:51

В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит Видео

17:39

Ирина Федишин впервые рассказала о второй свадьбе после 15 лет отношений Видео

17:30

Скандал из-за новой формы сборной Украины по футболу: детали конфликта

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским Видео

Реклама
16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:18

Гороскоп на завтра 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

Реклама
14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:16

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

13:09

В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину Видео

13:08

День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Фото

13:00

Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу Видео

12:58

Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатической встречи

12:37

В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский Видео

12:33

Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете Видео

12:20

Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

12:20

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

11:53

Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе Видео

11:46

"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Видео

11:42

Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали Видео

11:33

Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей Видео

Реклама
11:32

В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении Видео

11:25

Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине Видео

10:48

Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

10:05

Dzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?" Видео

10:01

Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США Видео

09:58

В июне украинцы увидят уникальное солнечное затмение: когда и где его смотреть Видео

09:56

Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским Видео

09:25

Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать

09:13

Встреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действий

09:13

УЕФА одобрил форму сборной Украины с картой Крыма для выступления на чемпионате Европы по футболу Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять