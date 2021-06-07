Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

Астролог рассказал, куда отправиться в отпуск летом-2021 каждому из знаков Зодиака / Фото: Reuters

Лето – традиционное время отпусков. Однако, чтобы отдых был наиболее продуктивен, важно правильно подобрать время и место для него.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, когда каждому из знаков Зодиака следует брать отпуск, кому лучше отправиться в горы, кому – на море, кому – на воду, а кому – в мототрип. Также астролог назвал те знаки Зодиака, которым отдых летом 2021 года не светит и которым лучше все лето пахать, чтобы потом хорошо развеяться в бархатный сезон.

Лев

Льву следует отправляться в отпуск в конце июня и начале июля. Это блестящее время для отдыха в жарких странах, на море или на островах.

Рак

Раку стоит планировать отпуск на июль, и провести его стоит либо в санатории, либо в горах, либо возле озер.

Близнецы

Близнецам для отпуска больше всего подойдет август. Наиболее благоприятным для них отдыхом станет посещение нескольких стран, например, Греции и Турции. Им стоит совместить морской воздух с поездками и путешествиями по разным городам.

Телец

Тельцу в отпуск стоит идти в июне. Его отдых будет наиболее приятным и эффективным, если он проведет отпуск где-то в сосновом бору. Также Телец смело может планировать отдых на севере, например, в горах и на лужайках в Швейцарии или там, где можно насладиться фиордами.

Овен

У Овна блестящий период для отпуска – август. Лучше всего Овен отдохнет, если отправится в "отпуск на колесах", например, в мототрип, а также на отдых с палаткой. Также будет хорош отдых на море. Однако, если Овен решит поработать все лето, он не прогадает – ему полезно будет пахать с июня по август.

Рыбы

Июнь – потрясающий период у Рыб, который просто нельзя упустить. Рыбам в этом месяце стоит взять отпуск и рвануть куда-нибудь в Доминиканку или Дубай.

Водолей

У Водолея лучший период для отпуска – конец июля и начало августа. Водолею пойдет на пользу отдых в горах, на море, а также не помешает отдохнуть у целебных источников воды.

Козерог

Для отпуска Козерога больше всего подойдет июль. Представителям этого знака стоит отправиться в горы, подняться на какие-то высоты. Также неплох будет отдых в августе, но уже на море. Хотя Козерог в этом году из тех знаков, кому неплохо было бы все лето потрудиться на славу.

Стрелец

Для Стрельца однозначно неблагоприятен отпуск в июне – отдых следует планировать на начало и середину августа. Именно в это время будут прекрасны дальние поездки и путешествия, причем даже на другие континенты. Стрельцу стоит путешествовать на автомобиле, проехаться по разным городам и открыть для себя новые пространства. И, конечно, удачным будет отдых на море в это же время.

Скорпион

Скорпиону рекомендуется взять отпуск на июль и провести его в санатории, возле озер. Полезно будет отправиться на воды, например, в Трускавец.

Весы

А вот Весам следует не лениться и работать все лето, поскольку их бурная деятельность летом будет плодотворной. Лишь в последней декаде августа они могут взять отпуск и отдохнуть на море уже в бархатный сезон, то есть в конце августа-сентябре.

Дева

У Девы хороший для отдыха период в июле, особенно во второй половине месяца. Наиболее благоприятен для нее будет санаторный отдых с полезными процедурами и оздоровлением. Причем Деве следует отправляться в санаторий в лесу или горах, с водопадами и прочей романтикой.

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