Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"

Как хранить лук в городской квартире - главные условия и неожиданные лайфхаки.

Можно ли хранить лук при комнатной температуре: важное правило / Pixabay/Couleur

Свежие овощи зимой – лучший вариант для разнообразной и питательной пищи. Любая хозяйка рада, если в загашнике есть продукты, которые станут хорошим подспорьем в магии гастрономии.

Единственный вопрос, который заботит всех любителей свежих овощей зимой – как правильно хранить продукты, чтобы они не пропали. Поэтому актуальным остается вопрос - как правильно хранить репчатый лук в домашних условиях.

Как хранится репчатый лук

Есть сразу несколько параметров, которые необходимо соблюдать при хранении репчатого лука:

сладкие или полусладкие сорта хранятся при температуре 0 °С;

лук острых сортов сохраняется при температуре -3 °С (при этом влажность должна быть 75%);

в квартире лук храниться при температуре не выше + 18 °С (влажность не должна быть выше 50%).

Как хранить лук, чтобы не сгнил

Важно помнить простые правила для хранения репчатого лука:

место хранения должно быть темным, прохладным и хорошо проветриваться;

следите за влажностью, место хранения должно быть сухим (с влажностью до 70%);

в помещении самая благоприятная температура для хранения лука + 7-13 °С.

Где лучше хранить лук в квартире

Не стоит забывать основные принципы, соблюдая которые можно долго хранить лук:

забудьте о хранении лука в полиэтиленовых пакетах (в ним овощ "задохнется");

используйте для хранения плетёные корзины, капроновые чулки или старые колготки;

идеальное место для хранения лука - специальные сетки, деревянные ящики или картонные коробки с вентиляцией.

Как хранить лук в городской квартире

Не стоит хранить лук в холодильнике, ведь там повышенная влажность. Кроме того, даже неочищенный лук становится мягким и быстро портится, а также идет стремительный рост вредных бактерий и плесени.

При отсутствии большим морозов репчатый лук можно хранить на балконе, но как только врежут "минуса", лучше перенести его в кладовку. При этом позаботьтесь о проветриваемости помещения и не оставляйте на долго лук возле других овощей - моркови, картофеля и свеклы.

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