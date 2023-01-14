Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"

Свежие овощи зимой – лучший вариант для разнообразной и питательной пищи. Любая хозяйка рада, если в загашнике есть продукты, которые станут хорошим подспорьем в магии гастрономии.
Единственный вопрос, который заботит всех любителей свежих овощей зимой – как правильно хранить продукты, чтобы они не пропали. Поэтому актуальным остается вопрос - как правильно хранить репчатый лук в домашних условиях.
Как хранится репчатый лук
Есть сразу несколько параметров, которые необходимо соблюдать при хранении репчатого лука:
- сладкие или полусладкие сорта хранятся при температуре 0 °С;
- лук острых сортов сохраняется при температуре -3 °С (при этом влажность должна быть 75%);
- в квартире лук храниться при температуре не выше + 18 °С (влажность не должна быть выше 50%).
Как хранить лук, чтобы не сгнил
Важно помнить простые правила для хранения репчатого лука:
- место хранения должно быть темным, прохладным и хорошо проветриваться;
- следите за влажностью, место хранения должно быть сухим (с влажностью до 70%);
- в помещении самая благоприятная температура для хранения лука + 7-13 °С.
Где лучше хранить лук в квартире
Не стоит забывать основные принципы, соблюдая которые можно долго хранить лук:
- забудьте о хранении лука в полиэтиленовых пакетах (в ним овощ "задохнется");
- используйте для хранения плетёные корзины, капроновые чулки или старые колготки;
- идеальное место для хранения лука - специальные сетки, деревянные ящики или картонные коробки с вентиляцией.
Как хранить лук в городской квартире
Не стоит хранить лук в холодильнике, ведь там повышенная влажность. Кроме того, даже неочищенный лук становится мягким и быстро портится, а также идет стремительный рост вредных бактерий и плесени.
При отсутствии большим морозов репчатый лук можно хранить на балконе, но как только врежут "минуса", лучше перенести его в кладовку. При этом позаботьтесь о проветриваемости помещения и не оставляйте на долго лук возле других овощей - моркови, картофеля и свеклы.
Читайте еще:
- Если уже надоели салаты: 5 быстрых рецептов с зеленым луком
- В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причина
- Это настоящий деликатес: почему нельзя выбрасывать стрелки от лука и чеснока