Где хранить деньги дома по фэншуй: 3 места, которые их приумножат

Финансы - это то, без чего невозможна жизнь в реальном современном мире. Ресурс, которого всегда хочется больше - можно приумножить, и сегодня мы расскажем как.
Где в доме хранить деньги чтобы они росли и приумножались - расположение
Древняя практика Фэншуй отвечает за пространство и расположение предметов в нем. Всё дело в том, что абсолютно все предметы наполнены энергией, которая должна свободно циркулировать и не пропадать, если она позитивная. В случае с деньгами всё точно также.
Для того, чтобы их становилось больше - необходимо хранить финансы в зоне богатства. Согласно знаниям фэншуй - в домах это всегда юго-восточная сторона.
Где хранить деньги дома по фэншуй - лучшее место
Как мы уже объяснили выше - деньги могут приумножаться, если им создать благоприятные условия. В этом случае эксперты советуют хранить купюры и монеты по-особенному. Лучше всего использовать сейфы в юго-восточной части квартиры, также хорошо использовать шкатулку из металла или деревянную шкатулку. На ней обязательно должен быть замок, пускай и для виду. Ставить такую шкатулку необходимо как можно выше.
Где нельзя хранить деньги в доме - чтобы не обеднеть
Помимо того, что деньги могут приумножаться, их количество также может и приуменьшаться. Произойдет это, если хранить финансы около дверей. В любом ящике, тумбочке или полочке, которая находится около выхода из дома - деньги хранить не стоит. Они будут исчезать и покидать дом.
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