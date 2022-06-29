Где хранить деньги дома: главные правила для сбережения богатства

Как правильно хранить деньги дома / ua.depositphotos.com

Не многие задумываются над тем, что место и способ хранения денег в доме имеет зачастую определяющее значение. Оказывается, заработать деньги – это лишь полдела. Важно знать, где лучше хранить деньги. Сохранить и приумножить их – задача непростая, но выполнимая. Для этого крайне важно знать и соблюдать определенные правила и ритуалы.

Не секрет, что многие обряды, связанные с этим, тянутся еще с древних времен. Наши предки давно уяснили для себя определенные правила, которым старались следовать. А, как известно, новое – это хорошо забытое старое.

Где опасно хранить деньги в доме

А вы знали, что в доме есть уголки, которые буквально приманивают неудачу и нищету? Именно там крайне нежелательно хранить ваши сбережения. Вы сами того не заметите, как деньги начнут просто утекать сквозь пальцы и причину этого найти будет очень сложно. А, оказывается, все дело может быть в соблюдении простых правил.

Само собой разумеется, что место хранения денег в доме должно быть безопасным. Но не менее важно найти энергетически сильную точку, которая станет определенной защитой.

Где и как хранить большие суммы денег / Фото pixabay.com

Где нельзя хранить деньги в доме:

Открытый огонь

хранить деньги вблизи источника с открытым пламенем опасно даже с точки зрения пожарной безопасности (любое неточное движение может привести к трагедии);

с древности известно, что огонь пожирает также и энергетику – при этом деньги буквально растворяются.

Входная дверь и коридор

аура входной двери в доме будет буквально высасывать из дома сбережения – они будут стремиться "убежать" от хозяина;

в коридоре или прихожей нередко много негативной энергетики – человек зачастую приходит с улицы раздраженный, выплескивая свою злость (поэтому деньги в коридоре будут заряжаться этим негативом и к добру не приведут).

Спальня и личные вещи

спальня и кровать связаны с отдыхом – здесь человек отключается во сне – поэтому хранить деньги рядом не стоит (они буквально впадут в летаргию и станут просто мертвым грузом);

по той же причине не стоит следовать поговорке – положить деньги под матрас (вместе со сном хозяина его сбережения также впадут в спячку);

не всегда подходят для хранения денег и личные вещи, например фотоальбомы – ведь нередко фотографии и снимки несут в себе не самую положительную энергетику;

также не засовывайте деньги в книжные страницы, ведь случайно оказавших внутри драматического рассказа или триллера деньги перестанут быть помощником и станут доставлять проблемы своему хозяину;

кроме того, также совсем не подходят для хранения сбережения тумба с постельным бельем и даже шкаф для одежды.

Санузел и бытовые приборы

в ванне или совмещенном санузле хранить деньги – не самая лучшая идея (это связано с тем, что вместе с водой могут утекать и ваши сбережения);

при этом остерегайтесь прятать свои деньги и вблизи популярных бытовых приборов – смартфонов, гаджетов и телевизоров (их энергетика сделает деньги безжизненными);

кроме того, деньги не должны храниться вблизи ярких источников света – ведь на виду у всех они станут энергетически уязвимыми и потеряют силу приумножения.

Можно ли хранить деньги в стеклянной банке / pixabay

Где безопасно хранить деньги в доме

Казалось бы, уже многие места в доме оказались небезопасными, где и как хранить большие суммы денег. Так есть ли безопасное место в собственной "крепости"?

Многие поверья, да и обычные жизненные наблюдения сходятся – кухня одно из самых безопасных мест для хранения денег.

Почему так происходит – оказывается именно тут расположена одна из самых мощных и положительных аур во всем доме.

Добавим, что даже на кухне стоит избежать хранения ваших накоплений рядом с бытовыми приборами и плитой (особенно газовой). Выбирайте отдаленный и безопасный уголок.