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"Газовикам" звонить бесполезно: почему газ в конфорке становится оранжевым

7 января 2023, 15:41
Решить проблему с оранжевым газом можно в домашних условиях.
Газ
Почему газ в конфорке оранжевого цвета / скриншот YouTube

Многие украинцы часто замечали, что газ в конфорке становится оранжевого цвета, а не голубого. С этим связано уже немало мифов, но переживать не стоит - решить данную проблему можно не прибегая к помощи специалистов.

Газ не разбавленный

Многие объясняют оранжевый газ из комфорки его составом мол, в него он разбавленный другими примесями. Но секрет тут в другом: низкая скорость закипания воды и изменение цвета газа может быть вызвано засорением горелок газового прибора. Замусореная конфорка также увеличит время закипания чайника.

Оранжевый газ - не плохой газ

На самом деле, на цвет газа влияет влажность воздуха, говорят ученые. Соответственно, чем влажнее воздух – тем более красного цвета будет пламя.

Если кислоты, сода или соль засорили комфорку, то газ будет менять свой цвет. Пугаться и жаловаться "газовикам" не стоит, лучше чаще проветривайте помещение и проверяйте конфорки плиты.

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Автор: Сергей Кущ
газ интересные новости
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