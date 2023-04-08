Газеты в СССР никогда не выбрасывали: почему они были на вес золота

В СССР газеты были распространены повсеместно и люди находили разные способы использовать их в повседневной жизни.
В то время было трудно найти человека, который сознательно выбросил бы ненужную газету и на это были причины.
Упаковка товаров в газетную бумагу
В СССР газеты использовали для упаковки товаров в магазинах и на рынках. Это было удобно и экономично, так как газетная бумага была дешевле и доступнее, чем другие виды упаковочного материала.
Изготовление игрушек и поделок
Ненужные газеты использовали для изготовления различных игрушек и поделок. Их скручивали в трубочки, из которых можно было создать корзины, вазы, а также фигурки животных и прочие игрушки.
Изоляция окон и дверей
В холодное время года, люди использовали газеты для изоляции окон и дверей. Они накладывали слои газет на рамы окон и дверей, чтобы снизить проникновение холода в дом.
Топливо для кухонных печей
Во время дефицита топлива, газеты использовали как дополнительный источник топлива для кухонных печей. Их сжигали вместе с дровами и углем, чтобы продлить время горения и сэкономить на ресурсах.
Клеили под обои
Раньше обои довольно редко клеили на "голую" стенку, обычно в качестве промежуточного слоя здесь обязательно выступали старые газеты.
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