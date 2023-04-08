Газеты в СССР никогда не выбрасывали: почему они были на вес золота

В то время было трудно найти человека, который сознательно выбросил бы ненужную газету и на это были причины.

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Как использовали газеты в СССР / скриншот YouTube

В СССР газеты были распространены повсеместно и люди находили разные способы использовать их в повседневной жизни.

В то время было трудно найти человека, который сознательно выбросил бы ненужную газету и на это были причины.

Упаковка товаров в газетную бумагу

В СССР газеты использовали для упаковки товаров в магазинах и на рынках. Это было удобно и экономично, так как газетная бумага была дешевле и доступнее, чем другие виды упаковочного материала.

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Изготовление игрушек и поделок

Ненужные газеты использовали для изготовления различных игрушек и поделок. Их скручивали в трубочки, из которых можно было создать корзины, вазы, а также фигурки животных и прочие игрушки.

Изоляция окон и дверей

В холодное время года, люди использовали газеты для изоляции окон и дверей. Они накладывали слои газет на рамы окон и дверей, чтобы снизить проникновение холода в дом.

Топливо для кухонных печей

Во время дефицита топлива, газеты использовали как дополнительный источник топлива для кухонных печей. Их сжигали вместе с дровами и углем, чтобы продлить время горения и сэкономить на ресурсах.

Клеили под обои

Раньше обои довольно редко клеили на "голую" стенку, обычно в качестве промежуточного слоя здесь обязательно выступали старые газеты.

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