Газа в Украине на отопительный сезон хватит - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне в Украине / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа на отопительный сезон.

По его словам, что даже в случае "жесткого" варианта, газа в стране достаточное количество, сказал он в эфире Право на владу.

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что даже в случае холодов, газа в Украине хватит на весь сезон.

"Но даже при условии, что 16 млрд кубов газа, за отопительный сезон Украина использует 8 млрд кубов, если жесткий и холодный отопительный сезон, то 10 млрд кубов. Поэтому у нас газа абсолютно достаточно", - заверил премьер.

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Украинцы получили платежки за отопление с перерасчетом

Ранее сообщалось, что в Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним придется доплатить, у других наоборот появились переплаты.

По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, данный перерасчет вполне законный. В частности, перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.

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