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Гастроэнтерологи назвали продукт, который нужно есть чаще

15 октября 2021, 10:58

Продукты с высоким содержанием клетчатки также связаны со снижением артериального давления и воспалением.

холодильник
Фасоль считается хорошим источником белка / Фото pixaby

Фасоль - отличный источник белка. Гастроэнтерологи обычно рекомендуют фасоль большинству людей из-за ее преимуществ для пищеварительной системы и всего организма.

Вот почему врачи хотят, чтобы вы ели больше бобов как источника белка (и в каких случаях следует воздерживаться).

Почему фасоль полезна

1. Она является высококачественным источником белка.

"Для веганов или людей, которые предпочитают ограничивать потребление мяса, фасоль - отличная белковая альтернатива мясу", - говорит Никет Сонпал, доктор медицины, гастроэнтеролог из Нью-Йорка, терапевт и адъюнкт-профессор колледжа Туро, пишет Livestrong.com.

"Белок состоит из цепочек аминокислот, связанных между собой. Бобы содержат большое количество аминокислот, что делает их отличным источником белка".

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Однако бобы не содержат менее желательных аспектов, которые вы можете найти, например, в кусках мяса, например, насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина в крови.

"Фасоль считается хорошим источником белка, потому что она может обеспечить от 30 до 60 процентов рекомендуемой суточной нормы потребления белка", - говорит Джефф Скотт, доктор медицины, сертифицированный гастроэнтеролог. "Они своего рода суперпродукты, потому что содержат белки и минералы и не имеют насыщенных жиров".

"Фасоль также содержит некоторые жирные кислоты омега-3, а также фолиевую кислоту, железо, магний и цинк", - говорит Лоуренс Хоберман, доктор медицины, гастроэнтеролог, сертифицированный советом.

"Жирные кислоты в бобах питают микробиом кишечника", - говорит доктор Хоберман. "Они обеспечивают питание клеток оболочки кишечника, усиливая их способность предотвращать попадание вредных токсинов и бактерий в наш кровоток. Они также повышают наш иммунитет кишечника".

2. Бобы содержат клетчатку

Одно из главных преимуществ бобов заключается в том, что они являются источником белка с полезной клетчаткой. "Фасоль может принести огромную пользу здоровью желудочно-кишечного тракта", - говорит Майкл Паппер, доктор медицины, сертифицированный гастроэнтеролог из Florida Digestive Health Specialists.

"Они являются отличным источником клетчатки, регулирующей испражнение, уровень сахара в крови и холестерин. Это снижает риск ожирения печени и неблагоприятных эффектов повышения уровня сахара в крови на желудочно-кишечный тракт, таких как гастропарез - расстройство, которое замедляет или останавливает перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник - и запор ".

Как часть богатой клетчаткой диеты, бобы также могут играть роль в снижении риска дивертикулеза (когда в пищеварительном тракте развиваются вздутые мешочки) и улучшении симптомов у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК), добавляет доктор Паппер.

Помимо здоровья желудочно-кишечного тракта, употребление фасоли может помочь вам получить больше клетчатки. По данным Mayo Clinic, растворимая клетчатка, такая как содержащаяся в бобах, может помочь снизить уровень общего холестерина в крови за счет снижения "плохого" холестерина ЛПНП. Продукты с высоким содержанием клетчатки также связаны со снижением артериального давления и воспалением.

Потребление пищевых волокон связано с более низким риском сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти в Соединенных Штатах. Увеличение ежедневного потребления клетчатки на 10 граммов было связано с 15-процентным снижением риска смерти от ишемической болезни сердца в исследовании, проведенном в мае 2012 года с участием более 306 000 человек, опубликованном в Европейском журнале клинического питания.

"Военно-морские бобы содержат больше всего клетчатки, в одной чашке содержится около 20 граммов растворимой клетчатки", - говорит доктор Сонпал. "Черная фасоль и фасоль также являются хорошим выбором при поиске клетчатки".

3. Фасоль может помочь вам достичь ваших целей по снижению веса

Включение фасоли в свой рацион также может помочь вам поддерживать или достигать здорового веса. Продукты с высоким содержанием клетчатки часто менее калорийны, чем другие продукты, поэтому, согласно клинике Майо, вы в конечном итоге потребляете меньше калорий при том же объеме пищи.

"Фасоль менее калорийна, чем большинство других источников белка, таких как красное мясо и курица", - говорит доктор Сонпал. "Они являются отличным дополнением к диете для всех, кто хочет похудеть, а также питает свое тело. Высокое количество клетчатки в бобах может помочь людям оставаться сытыми в течение более длительных периодов времени, без желания перекусить".

Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Nutrition за октябрь 2019 года, увеличение потребления клетчатки всего на 4 грамма в день приводит к дополнительной потере веса на 3,25 фунта в течение шести месяцев у людей, соблюдающих различные диеты. система здорова, бобы также могут поддерживать ваши здоровые кишечные бактерии, которые могут играть роль в вашем весе.

"Фасоль может регулировать кишечный барьер и способствовать увеличению количества" хороших "кишечных бактерий, что помогает предотвратить такие состояния, как воспаление, ожирение, диабет и сердечные заболевания", - говорит доктор Паппер.

4. Бобы богаты антиоксидантами

"Фасоль богата фолиевой кислотой и антиоксидантами, которые связаны с более низким риском некоторых видов рака, включая колоректальный рак, третий по распространенности рак у мужчин и женщин вместе взятых", - говорит доктор Паппер.

Антиоксиданты важны, потому что они могут предотвратить или отсрочить некоторые типы повреждения клеток. Лучше всего получать их из здоровой диеты с высоким содержанием растительной пищи, которая является отличным источником антиоксидантов. К вашему сведению, исследования не показали, что антиоксидантные добавки полезны в предотвращении заболеваний, согласно Национальным институтам здоровья (NIH).

Когда вы занимаетесь спортом, перевариваете пищу, курите, подвергаетесь воздействию солнечного света или загрязненного воздуха, ваше тело образует нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут вызывать окислительный стресс, процесс, который приводит к повреждению клеток, согласно NIH.

Считается, что оксидативный стресс играет роль в нескольких заболеваниях, включая рак, диабет, болезни сердца, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, а также возрастную дегенерацию желтого пятна и катаракту. Лабораторные эксперименты показали, что молекулы антиоксидантов могут противодействовать окислительному стрессу, согласно NIH.

Кому не следует есть фасоль?

У некоторых людей фасоль может вызвать расстройство желудка или другие проблемы. Обратите особое внимание на реакцию вашего организма после употребления фасоли, чтобы вы могли сообщить о любых проблемах своему врачу.

"Фасоль не для всех", - говорит доктор Паппер. "Для тех, кто склонен к медленному опорожнению желудка, например, людей с гастропарезом, высокое содержание клетчатки в бобах может замедлить опорожнение желудка, что приведет к дискомфорту и тошноте".

Соединения в бобах могут также усугубить определенные состояния: "Бобы фава содержат тирамин, и, вероятно, их следует избегать тем, у кого постоянные головные боли или высокое кровяное давление", - говорит доктор Сонпал. "Тирамин - вазоактивный амин [вещество, влияющее на кровеносные сосуды], который может повышать кровяное давление и вызывать мигрень у восприимчивых людей".

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