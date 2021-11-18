Гастроэнтеролог рассказал, какие проблемы с организмом может спровоцировать молоко / УНИАН

Множество людей страдают от непереносимости лактозы и обычно им рекомендуют отказаться от молочных продуктов полностью. Известный гастроэнтеролог Андрей Задворнов дал комментарий по этому поводу РИА Новости

Молочный сахар — лактоза, которая содержит до 30% энергетической стоимости молока. И она, говорит медик, легко может стать причиной проблем с пищеварением.

"Однако лактоза содержится не только в молоке. Она есть в твороге, сыре, кисломолочных продуктах, хотя и в гораздо меньшем количестве, поскольку расщепляется молочнокислыми бактериями. Молочный сахар добавляют в полуфабрикаты, кондитерские изделия, лекарства, спортивное питание" (например, сывороточный протеин). Наличие лактозы в продуктах всегда указывается на этикетке", — говорит Задворнов.

По словам медика, есть люди, у которых настолько высока непереносимость лактозы, что им становится нехорошо не только из-за стакана молока, но даже из-за кусочка сыра. Если симптомы не слишком выражены, человек может пить молоко годами, испытывать легкое неудобство и не догадываться, в чем дело.

Чтобы проверить, не создадут ли молочные продукты для вас потенциальную проблему, лучше сдать анализы — например, тест на переносимость лактозы. Если анализы подтверждают, что молочный сахар усваивается плохо, то назначать лечение и корректировать питание должен врач-гастроэнтеролог.

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Напомним, ранее врач-онколог Елена Смирнова заявила, что некоторым людям от употребления молока стоит отказаться. По ее словам, причин для исключения молока из рациона может быть две: лактазная недостаточность и аллергия на белок молока.

Ученые заявили, что высокое содержание жиров и гормонов в молоке и молочных продуктах может способствовать возникновению определенных видов рака, таких как рак груди или рак простаты.