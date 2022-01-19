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Гастроэнтеролог назвала полезную утреннюю привычку

19 января 2022, 01:02

По словам гастроэнтеролога Нурии Диановой, этой привычки нужно придерживаться по утрам исключительно тем, у кого имеются боли в животе, отметила медик.

Вода
Гастроэнтеролог назвала полезную утреннюю привычку / ua.depositphotos.com

Выпивать каждое утро стакан воды натощак −крайне полезная привычка, придерживаясь которой можно значительно улучшить состояние своего здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью Радио Sputnik.

Она посоветовала ежедневно выпивать натощак стакан воды. Эксперт уверяет, что это помогает организму проснуться и запустить пищеварительную систему. Кроме того, при этом нормализуется микрофлора кишечника, очищается кожа, а настроение становится лучше.

Однако, Дианова отдельно предупредила, что чтобы данный совет действительно работал, необходимо, чтобы вода была комнатной температуры, либо теплее, но ни в коем случае не холодной.

По словам гастроэнтеролога, более теплую жидкость стоит пить тем, у кого имеются боли в животе, отметила медик. Любителям добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок она порекомендовала в начале убедиться, в отсутствии у них заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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Напомним, ранее в Сети назвали 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

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здоровье питьевая вода организм
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