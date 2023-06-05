'Гарний вид із вікна' – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибка

Языковед подчеркнул, что российское слово "вид" имеет по меньшей мере три украинских соответствия.

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Авраменко рассказал о трудностях перевода / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку трудностям перевода с русского языка на украинский.

"Сегодня поговорим о многострадальном слове "вид", которое часто неправильно переводят. Вот читаю: "Який гарний вид із вікна". Нет, друзья, не "вид", а "краєвид". Вид – это то же самое, что и разновидность. Например, "різні види товарів" или "види тварин чи рослин", - пояснил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, предложение "Який гарний вид із вікна" по смыслу тождественно с предложением "Який гарний різновид із вікна".

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Также Авраменко рассказал о еще одной неурядице со словом "вид". Довольно часто украинцы говорят такую фразу: "вид на проживання". Однако это калька из российского. На украинском нужно говорить "посвідка на проживання".

"Итак, русское слово "вид" имеет по меньшей мере три украинских соответствия: "різновид", "краєвид" и "посвідка". Вот и все. В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", - сказал выдающийся украинский учитель.

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Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

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