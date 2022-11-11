Галлюцинации, мигрень и апатия: как цвет интерьера влияет на нашу жизнь

От интерьера комнаты зависит наше общее самочувствие / pixabay

Порой бывает так, что дома сделали невероятно изысканный и стильный ремонт, однако одна из комнат нас почему-то отталкивает. Находясь там, у нас ухудшается настроение, начинает болеть голова или вообще появляется депрессия. Дело в том, что цвет интерьера влияет на нашу нервную систему и в целом на самочувствие. Именно поэтому при планировании ремонта нужно тщательно продумать, какой цвет для той или иной комнаты лучше выбрать. Главред собрал для вас информацию, каких цветов в интерьере лучше избегать.

Цвет траура

Черный цвет лучше не делать основным в дизайне комнаты или гостиной, ведь на подсознательном уровне мы воспринимаем его как цвет траура. Поэтому дизайн интерьера в черном цвете будет приносить лишь негатив. Более того, из-за этого цвета у вас могут появиться нервные расстройства. Вообще с черным цветом нужно быть крайне осторожными, ведь он поглощает все остальные оттенки в интерьере.

Цвет апатии

Синий цвет в интерьере может вызвать не только усталость или апатию, а даже депрессию. Поэтому этот цвет нужно избегать еще и тем, у кого есть лишний вес, ведь на фоне депрессии нам хочется радовать себя чем-то вкусненьким. Кроме того, синий цвет способен повышать артериальное давление, поэтому людям с гипертонией он противопоказан.

Цвет одиночества

Если в дизайне интерьера вашей комнаты доминирует белый цвет, то скорее всего у вас часто проявляется чувство одиночества или покинутости. Именно поэтому во время планировки дизайна интерьера стоит добавлять какие-то яркие акценты. В таком случае ваша комната превратится в изысканное произведение искусства и никакое чувство одиночества к вам больше не придет.

Цвет опасности

Красный цвет ассоциируется с опасностью и угрозой, ведь с детства нас учили, что на красный цвет светофора нельзя переходить дорогу. Именно поэтому созерцая на красный цвет, у нас на подсознательном уровне появляется тревога и чувство стресса.

Цвет усталости

Оранжевый цвет может спровоцировать усталость и усилить головную боль, если будет преобладать в дизайне интерьера. Конечно, вы можете использовать отдельные оранжевые детали в дизайне комнаты, это будет смотреться очень даже изящно. Однако важно знать меру.

Капризный цвет

Желтый цвет считается цветом солнца, однако чрезмерное использование его в интерьере может привести к тому, что этот цвет будет "давить" на ваше психологическое состояние. Именно поэтому у вас могут появиться психические расстройства и даже галлюцинации. Кроме того, в детских комнатах лучше не делать интерьер в желтом цвете, поскольку малыши будут очень капризными.

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