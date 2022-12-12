Гадания на Андрея: волшебные предсказания на любовь и фортуну

Какие есть гадания на Андрея - что нужно говорить перед сном на Андрея.

Как загадать желание на Андрея / Pixabay.com/dviglojuliett, Скриншот

День святого Андрея Первозванного издавна празднуется в декабре. Из глубокой старины до нас дошли мистические традиции, связанные с этим днем. Люди верят в чудеса и в День святого Андрея Первозванного всегда пытались заглянуть в свое будущее.

Традиционного в этот день происходят гадания. В День святого Андрея Первозванного незамужние девушки пытались узнать имена своих суженых и для этого прибегали к необычным обрядам.

Когда правильно гадать на Андрея

День Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов Христа и покровителя Украины, уже много веков отмечают 13 декабря. В этот день традиционно считается, что судьба приоткрывает завесу над будущим и дает возможность узнать имя суженого или исполнить свое желание.

Кто может гадать на Андрея

Многие поколения из уст в уста передают традиции, связанные с гаданием на День Андрея Первозванного.

Согласно народным поверьям, в этот день можно узнать свою судьбу. При этом на Андрея могут гадать только девушки.

Как правильно гадать на Андрея

Таинство гадания планируют на ночь с 12 на 13 декабря. По древнему поверью необходимо на улице узнать имя у первого встречного мужчины. Считается, что названое имя будет принадлежать и вашему жениху. Обязательно условие – встречный прохожий обязательно должен быть вам незнаком.

Еще один способ гадания – использовать обыкновенную расческу. Ее в ночь на Андрея кладут под подушку, повторяя заклинание: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня".

Сколько бумажек с именами класть под подушку на Андрея

Традиционным считается гадание на Андрея с именами, написанными на бумажках.

Порядок действий:

Подготовьте 12 кусочков бумаги;

Одну чистую завернуть, а остальное раздать подругам (они должны написать на них мужские имена и сложить, закрыв написанное);

Все бумажки собрать и поместить под подушку;

Утром 13 декабря достаньте одну из бумажек – имя, которое выпадет, будет и у суженного, который встретится в следующем году (а пустая бумажка будет означать еще один год одиночества).

Как загадать желание на Андрея

Кроме гадания в ночь на День Андрея Первозванного нередко прибегают к еще одному традиционному мистическому обряду – загадывания желаний. При этом многие свято верят в то, что Андрей помогает в исполнении заветных мечтаний.

Порядок действий:

Для гадания используется простой коробок со спичками;

При этом надо отложить в сторону все другие мысли и сосредоточится на яркой мечте;

Коробок со спичками необходимо держать в руках и повторять свое желание;

Нужно медленно, по очереди, вынимать из коробка все спички приговаривая: "Сбудется", "Не сбудется";

Ответ, который будет произнесен с последней спичкой, и станет ключом к разгадке.

Читайте еще: