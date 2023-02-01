glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

1 февраля 2023, 13:05
Удивительные вещи можно рассказать о человеке по кофейной гуще - секрет успешного гадания таится в интуиции.
Гадание на кофейной гуще
Как самой себе погадать на кофейной гуще / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Гадание на кофейной гуще часто относят к балаганным фокусам или забавным развлечениям на вечеринке, когда много гостей собирается за одним столом. Силу кофейных рисунков, которые оседают на стенках чашек, часто недооценивают.

Однако поистине удивительно то, что можно увидеть в гадании на кофейной гуще, если знать, как правильно заваривать кофе, как пить, как выливать гущу и трактовать символы.

Главред раскроет секреты успешного гадания, которое подвластно каждому.

Как правильно гадать на кофейной гуще

Атрибутика в таком виде гадания не менее важна, чем умение правильно истолковать рисунки, которые остаются на стенках чашки. Каждая деталь может повлиять на результат.

Как правильно заваривать кофе для гадания? Здесь есть три главных правила: использовать лишь натуральный молотый кофе; варить напиток исключительно в турке (крайне важно, чтобы он не сбежал), соблюдая пропорцию - 1 столовая ложка молотого кофе на 100 мл воды; не добавлять сахар, молоко и специи.

Далее горячий напиток необходимо влить в белую чашку простой формы – яркий цвет и изгибы посуды хоть и делают гадание более эффектным визуально, однако могут искажать толкование гадания на кофейной гуще.

Гадание на кофейной гуще
Как люди гадают на кофе / ua.depositphotos.com

Как правильно вылить кофе для гадания? Сперва кофе, естественно, необходимо выпить. Делает это человек, которому гадают – во время поглощения горького напитка ему необходимо думать о своем вопросе, ответ на который он желает получить. Пить кофе нужно не торопясь. В этом тоже есть свой сакральный смысл: если выпить обжигающий напиток залпом, результат гадания может оказаться неточным. Терпение человека и его умение наслаждаться моментом будет вознаграждено более четким ответом.

Когда на дне чашки остается буквально полглотка, можно приступать к гаданию. Чашку необходимо левой рукой положить на блюдце на бок (донышком к тому, кому гадают), и трижды повернуть вправо, по часовой стрелке. После этого остатки жидкости нужно слить через ту стенку, к которой крепится ручка, а саму чашку, в которой уже начало твориться волшебство, поставить на блюдце вверх дном на 1 минуту (некоторые советуют не ждать так долго, а просто неспешно посчитать до 7). Этого времени достаточно, чтобы окончательно сформировать узор судьбы того, кому гадают.

Гадание на кофейной гуще
Что можно сказать по кофейной гуще / ua.depositphotos.com

Как распознать рисунок на кофейной гуще: толкование символов

Все коварство толкования гаданий на кофейной гуще состоит в умении толкователя прислушиваться к своей интуиции, ведь опытные гадалки убеждены – первый позыв, ассоциация, которые возникают при взгляде на стенки чашки, и будут самыми точными. Впрочем, кофейные символы, которые действительно важны для судьбы того, кому гадают, получаются удивительно четкими и однозначными в толковании.

Вопреки популярному мнению, не только будущее, но и прошлое можно увидеть в гадании на кофейной гуще. Оно "оседает" на стенках чашки ближе ко дну. Символы на средине стенок отвечают за то, что происходит в настоящем, а тайны будущего раскрывают узоры у краев посуды.

Толковать символы необходимо сперва слева на право, затем наоборот, после них – узоры на дне, и постепенно подниматься к краям чашки.

Обозначение символов во время гадания на кофейной гуще следует толковать, исходя из того, что именно о себе желает узнать тот, кому гадают. Толкований существует великое множество, поэтому важно запомнить основные символы, но всегда полагаться на интуицию.

Девушка, женщина, кофе
Что можно увидеть в гадании на кофейной гуще / pixabay.com

Гадание на кофейной гуще – геометрические фигуры:

  • линии – ровные линии, которые тянутся от дна чашки к ее краям, отвечают за стремления человека. Чем они ровнее, четче и ближе к каемке, тем больший успех ожидается на пути к их достижению. Неровные линии, которые прерываются – ждите трудностей. Волнистая линия – к скорым путешествиям.
  • точки – это финансовый успех. Скопление точек в виде горстки монет или грозди винограда, сулит удачу в денежных вопросах.
  • треугольники – обозначают скорые перемены. Стоит обратить внимание, в какую сторону указывает треугольник-стрелка. В этом кроется, хорошими (вверх) или плохими (вниз) окажутся метаморфозы.
  • круги – успех, целостность и завершенность.
  • квадраты и прямоугольники – любовь, домашний уют и беззаботность.
  • крест – к важным новостям, часто в негативном ключе.

Гадание на кофейной гуще – цифры:

0 – завершенность, повторение.

1 – новости, начало чего-то важного.

2 – распутье, сложный выбор.

3 – судьбоносная встреча.

4 – опасность.

5 – большая удача.

6 – любовь, интимная близость.

7 – романтические отношения.

8 – стабильность.

9 – шанс.

Девушка, женщина, кофе
Как распознать рисунок на кофейной гуще / pixabay.com

Гадание на кофейной гуще – предметы, силуэты, животные:

Авто – вы на пути к богатству.

Ангел – благая весть о любви или семье.

Бабочка – удовольствие.

Гора – крепкая дружба (если одна), или сильные враги (если много гор).

Гриб – ссора с возлюбленным.

Гроб – болезнь.

Груша – финансовый успех.

Дом – удача в работе и бизнесе.

Дракон – важные перемены.

Единорог – скандал.

Звезда – удача.

Коза – опасайтесь врагов.

Колесо – наследство.

Кольцо – к замужеству (попробуйте рядом рассмотреть инициалы будущего супруга).

Корабль – путешествие.

Корона – признание и успех.

Лестница – перемены.

Лиса – предательство близкого друга.

Луна – процветание.

Люди – доброе знамение.

Нож, ножницы – ссора, болезнь.

Облака – неприятности.

Песочные часы – опасность близко.

Подкова – удача в любви.

Птицы – успех.

Рыба – долгожданные хорошие новости.

Свеча – хорошая идея.

Сердце – добрый знак.

Яблоко – долголетие.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

кофе гадание гадания интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:43

Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывала

13:39

Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

13:38

В Украине уволят все руководство таможни - нардепы Арахамия и ЖелезнякВидео

13:35

В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

13:16

"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала ТодоренкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:15

Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

13:15

"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили АрестовичаВидео

13:05

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

13:00

Гороскоп на завтра 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

Реклама
12:39

"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления РоссииВидео

12:06

В путинской России суд "выписал" Невзорову восемь лет за "фейки" о русской армииВидео

11:55

"Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУВидео

11:53

СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову: экс-министр назвал причинуВидео

11:51

"Это отвратительно!": в России в ярости от отношения Лорак к войне в УкраинеВидео

11:39

Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарийВидео

11:37

СБУ проводит обыски дома у Коломойского

11:34

Как заставить орхидею цвести повторно: понадобятся лишь три кусочка льда

11:23

Им суждено покорять вершины: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успехВидео

11:12

Российскому фигуристу грозит ампутация почти всех конечностейВидео

11:06

Астролог рассказал, как изменить свою жизнь в феврале: что можно и нельзя делатьВидео

Реклама
11:03

"Блевать только и хочется!": Бузова облажалась, показав свои формы в купальникеВидео

10:59

Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Росса: будет 3 дня, в которые нельзя ничего делать с деньгамиВидео

10:32

Почему раньше люди были вынуждены спать раздельно, а теперь это стало нормойВидео

10:30

Зеленский в Польше может встретиться с Байденом и Дудой: СМИ назвали срокиВидео

10:29

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

10:04

Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны

09:59

Готов стать посредником между Украиной и РФ: премьер Израиля сделал неожиданное заявлениеВидео

09:46

Под Угледаром ВСУ разбили части "элитной" бригады морпехов РФ – ISWВидео

09:34

"Единственный плацдарм": эксперт спрогнозировал, с какого направления войска РФ могут пойти в наступлениеВидео

09:29

Души будут соединяться на небесах: любовный гороскоп от Влада Росса на февраль 2023

09:21

Пометки на упаковках обо всём расскажут: как правильно выбирать продукты

09:18

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

08:50

"Если Путин победит, он не остановится": экс-генсек НАТО сказал, когда ждать нового наступления войск РФВидео

08:45

Застали врасплох: как высушить волосы, когда внезапно отключили свет

08:40

Орбан влип в новый скандал: заявил, что Венгрия на востоке граничит с "русскими"Видео

08:18

Нардеп Балога хочет договариваться с Путиныммнение

07:59

"Хотим начать эту дискуссию": посол заявил, что только ядерный статус может дать гарантию безопасностиВидео

07:50

Дуда посоветовал Зеленскому идеальное место для подписания капитуляции РФ

07:41

Именины в феврале 2023: кто будет именинником

07:34

Истребители для Украины: во Франции назвали три условия для передачи военной авиации

Реклама
07:21

Компания из США предложила Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

07:19

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Козерогу – корыстные люди, Скорпиону – предательство на работеВидео

06:46

Будут ракеты дальностью до 150 км: США готовят новый пакет помощи Украине на более $2 млрд - СМИ

06:30

Гороскоп на февраль 2023: Козерогам - деньги, Девам - конфликты на работеВидео

06:14

Когда Россия собирается идти в наступлениемнение

05:51

Гороскоп на февраль 2023 для Весов: астролог назвала даты суперпериода в жизниВидео

05:30

Гороскоп на февраль 2023 для Водолеев: что принесет последний месяц зимыВидео

04:20

"Россия будет делать все гадости, на которые способна": политолог раскрыл сценарий наступления РФВидео

03:50

Украина задубеет: появился ледяной прогноз с лютыми морозами до – 21°Видео

03:20

Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильноВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять