Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

Удивительные вещи можно рассказать о человеке по кофейной гуще - секрет успешного гадания таится в интуиции.

Как самой себе погадать на кофейной гуще / pixabay.com, ua.depositphotos.com

Гадание на кофейной гуще часто относят к балаганным фокусам или забавным развлечениям на вечеринке, когда много гостей собирается за одним столом. Силу кофейных рисунков, которые оседают на стенках чашек, часто недооценивают.

Однако поистине удивительно то, что можно увидеть в гадании на кофейной гуще, если знать, как правильно заваривать кофе, как пить, как выливать гущу и трактовать символы.

Главред раскроет секреты успешного гадания, которое подвластно каждому.

Как правильно гадать на кофейной гуще

Атрибутика в таком виде гадания не менее важна, чем умение правильно истолковать рисунки, которые остаются на стенках чашки. Каждая деталь может повлиять на результат.

Как правильно заваривать кофе для гадания? Здесь есть три главных правила: использовать лишь натуральный молотый кофе; варить напиток исключительно в турке (крайне важно, чтобы он не сбежал), соблюдая пропорцию - 1 столовая ложка молотого кофе на 100 мл воды; не добавлять сахар, молоко и специи.

Далее горячий напиток необходимо влить в белую чашку простой формы – яркий цвет и изгибы посуды хоть и делают гадание более эффектным визуально, однако могут искажать толкование гадания на кофейной гуще.

Как люди гадают на кофе / ua.depositphotos.com

Как правильно вылить кофе для гадания? Сперва кофе, естественно, необходимо выпить. Делает это человек, которому гадают – во время поглощения горького напитка ему необходимо думать о своем вопросе, ответ на который он желает получить. Пить кофе нужно не торопясь. В этом тоже есть свой сакральный смысл: если выпить обжигающий напиток залпом, результат гадания может оказаться неточным. Терпение человека и его умение наслаждаться моментом будет вознаграждено более четким ответом.

Когда на дне чашки остается буквально полглотка, можно приступать к гаданию. Чашку необходимо левой рукой положить на блюдце на бок (донышком к тому, кому гадают), и трижды повернуть вправо, по часовой стрелке. После этого остатки жидкости нужно слить через ту стенку, к которой крепится ручка, а саму чашку, в которой уже начало твориться волшебство, поставить на блюдце вверх дном на 1 минуту (некоторые советуют не ждать так долго, а просто неспешно посчитать до 7). Этого времени достаточно, чтобы окончательно сформировать узор судьбы того, кому гадают.

Что можно сказать по кофейной гуще / ua.depositphotos.com

Как распознать рисунок на кофейной гуще: толкование символов

Все коварство толкования гаданий на кофейной гуще состоит в умении толкователя прислушиваться к своей интуиции, ведь опытные гадалки убеждены – первый позыв, ассоциация, которые возникают при взгляде на стенки чашки, и будут самыми точными. Впрочем, кофейные символы, которые действительно важны для судьбы того, кому гадают, получаются удивительно четкими и однозначными в толковании.

Вопреки популярному мнению, не только будущее, но и прошлое можно увидеть в гадании на кофейной гуще. Оно "оседает" на стенках чашки ближе ко дну. Символы на средине стенок отвечают за то, что происходит в настоящем, а тайны будущего раскрывают узоры у краев посуды.

Толковать символы необходимо сперва слева на право, затем наоборот, после них – узоры на дне, и постепенно подниматься к краям чашки.

Обозначение символов во время гадания на кофейной гуще следует толковать, исходя из того, что именно о себе желает узнать тот, кому гадают. Толкований существует великое множество, поэтому важно запомнить основные символы, но всегда полагаться на интуицию.

Что можно увидеть в гадании на кофейной гуще / pixabay.com

Гадание на кофейной гуще – геометрические фигуры:

линии – ровные линии, которые тянутся от дна чашки к ее краям, отвечают за стремления человека. Чем они ровнее, четче и ближе к каемке, тем больший успех ожидается на пути к их достижению. Неровные линии, которые прерываются – ждите трудностей. Волнистая линия – к скорым путешествиям.

точки – это финансовый успех. Скопление точек в виде горстки монет или грозди винограда, сулит удачу в денежных вопросах.

треугольники – обозначают скорые перемены. Стоит обратить внимание, в какую сторону указывает треугольник-стрелка. В этом кроется, хорошими (вверх) или плохими (вниз) окажутся метаморфозы.

круги – успех, целостность и завершенность.

квадраты и прямоугольники – любовь, домашний уют и беззаботность.

крест – к важным новостям, часто в негативном ключе.

Гадание на кофейной гуще – цифры:

0 – завершенность, повторение.

1 – новости, начало чего-то важного.

2 – распутье, сложный выбор.

3 – судьбоносная встреча.

4 – опасность.

5 – большая удача.

6 – любовь, интимная близость.

7 – романтические отношения.

8 – стабильность.

9 – шанс.

Как распознать рисунок на кофейной гуще / pixabay.com

Гадание на кофейной гуще – предметы, силуэты, животные:

Авто – вы на пути к богатству.

Ангел – благая весть о любви или семье.

Бабочка – удовольствие.

Гора – крепкая дружба (если одна), или сильные враги (если много гор).

Гриб – ссора с возлюбленным.

Гроб – болезнь.

Груша – финансовый успех.

Дом – удача в работе и бизнесе.

Дракон – важные перемены.

Единорог – скандал.

Звезда – удача.

Коза – опасайтесь врагов.

Колесо – наследство.

Кольцо – к замужеству (попробуйте рядом рассмотреть инициалы будущего супруга).

Корабль – путешествие.

Корона – признание и успех.

Лестница – перемены.

Лиса – предательство близкого друга.

Луна – процветание.

Люди – доброе знамение.

Нож, ножницы – ссора, болезнь.

Облака – неприятности.

Песочные часы – опасность близко.

Подкова – удача в любви.

Птицы – успех.

Рыба – долгожданные хорошие новости.

Свеча – хорошая идея.

Сердце – добрый знак.

Яблоко – долголетие.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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