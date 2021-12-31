Фудблогер рассказала, чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке

Яйца в любой выпечке можно заменить другими продуктами, причем они никак не повлияют на текстуру теста и на общий вкус продукта.
Если вы решили испечь что-то вкусненькое, а яиц под рукой не оказалось, это не проблема. Яйца можно заменить другими ингредиентами. Какими именно - рассказала фудблогер Алина Винар.
Чем заменить яйца в выпечке
Эксперт написала в Instagram, что одной из лучших альтернатив яйцам может стать фруктовое или овощное пюре: банановое, яблочное, тыквенное, сливовое, кабачковое или абрикосовое. Его нужно добавлять из расчета, что три столовые ложки пюре заменяют одно яйцо.
Также яйца в выпечке можно заменить такими продуктами:
- семена льна: 1 яйцо = 1 ст. л. молотых семян + 3 ст. л. воды;
- кукурузный или картофельный крахмал: 1 яйцо = 2 ст. л. крахмала;
- арахисовое масло: 1 яйцо = 3 ст. л. масла;
- агар-агар: 1 яйцо = 1 ст. л. смеси + 1 ст. л. воды;
- тофу: 1 яйцо = 0,25 стакана;
- соевая\нутовая мука: 1 яйцо = 1 ч. л. соевой муки + 1 ст. л. воды\ 2 ст. л. нутовой муки + 2 ст. л. воды.
Фудблогер порекомендовала для сладкой выпечки использовать вместо яиц банановое пюре, а в соленой - семена льна. При этом в обоих случаях нужно добавлять разрыхлитель.
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Как сообщал Главред, в Украине подорожали яйца и надеяться на то, что в ближайшее время цены снизятся, не приходится. Если яйца и будут дешеветь, то ближе к весне. Кроме того, производство яиц в Украине сократилось на 14%.
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