Фронтмен группы Kozak System чуть не убился на концерте

Иван Леньо, Олег Собчук, Сергей Танчинец / instagram.com/kozak_system

30 мая состоялся концерт известной украинской группы Kozak System на Kyiv Fan Fest. На выступлении группы произошел курьез, который испугал и насмешил публику.

Иван Леньо во время выступления начал прыгать на акустической системе. Падал дождь, поэтому колонки были скользкие. Лидер Kozak System пскользнулся, и упал с высоты.

Видео с падением он опубликовал на своем Facebook, вызвав бурю обеспокоенности.

"Никогда не прыгайте по мокрым колонкам...", - подписал музыкант видео.

Сам Иван в комментариях отшучивается, но поклонники отметили, что такое падение чревато чем угодно - от ничего до перелома спины и инвалидности.

"Последствия есть, Иван?" - "Александр, конечно есть - один кед пропал", - шутит музыкант.

"Береги себя, грохнулся мощно", "Акробат, повезло", "Надеюсь, с позвоночником все хорошо", "Это тот пример, что палитра повреждений могла быть от тележки к ничего. Судьба выбрала ничего", "Аж мурашки по коже", "Хорошо шо обошлось, Иван. Но в подборку Ютюбе "Top music fails" ты свое место заслужил", "Мне аж больно стало", - пишут ему в комментариях.

Kozak System - украинская рок-группа, играющая в стиле фолк-панк. Создана в 2012 году в Киеве музыкантами из коллектива Гайдамаки.

Фронтмен группы - Иван Леньо, Александр Демьяненко играет на гитаре и магдалине, Владимир Шерстюк на бас-гитаре, Сергей Соловий на трубе и клавишных, а Сергей Борисенко на ударных.