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Французский телеканал оскандалилися из-за карты Украины с "российским" Крымом

11 января 2022, 22:32
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Телеканал показал видео под названием "Украина: в армейских траншеях на границе с Россией".

Во Франции телеканал оскандалился из-за карты Крыма / скрин

Французский телеканал France Télévisions в сюжете о ситуации на Донбассе показал карту, на которой аннексированный полуостров Крым изображен "российским".

Телеканал показал видео под названием "Украина: в армейских траншеях на границе с Россией". На карте, иллюстрировавшей события 2014 года, полуостров сначала был обозначен частью украинской территории, а позже - тем же цветом (темно-синим), что и территория России.

При этом части территории Донецкой и Луганской областей в сюжете выделили отдельно желтым цветом.

Ранее мы писали о том, что в детском атласе от National Geographic Украину напечатали без Крыма. Полуостров напечатан в том же цвете, что и страна-оккупант. Информацию о том, что издательство с центральным офисом в Вашингтоне, опозорилось, обнародовал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Остап Еднак.

"Очень досадно, что приобретя для своих детей атлас уважаемого издательства National Geographic, видишь очень странное изображение Крыма в цвете территории России. Издательство с центральным офисом в Вашингтоне", — написал он и добавил соответствующие фотографии.

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