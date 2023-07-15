Форма болгарского перца: удивительный способ определить, какой слаще

Главред расскажет, как по форме овоща можно определить его вкус заранее.

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Какой перец вкуснее мужской или женский / коллаж: Главред, фото: скриншот

Болгарский перец - вкусный, сочный и порой сладкий овощ. Однако мало кто знает, что форма болгарского перца может рассказать о его вкусе еще до того, как вы его попробовали.

Мы расскажем, как выбрать перец сладкий и сочный, всего лишь взглянув на плод со всех сторон.

Не существует человека, который хоть раз не удивлялся тому, почему один плод болгарского перца сладкий, а другой нет. Однако это можно объяснить тем, что удивительно, но перец бывает мужского и женского пола.

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Распознать пол перца можно по количеству семян. Перец мужского пола содержит гораздо больше семян, чем перец женского пола. А узнать об этом, не разрезая при этом перец можно очень просто - по форме.

Если вы перевернете перец вверх ногами, то увидите, что у некоторых перцев три камеры (бугорка), а у других - четыре. Тот, у которого три камеры - перец мужского пола.

Какой перец вкуснее мужской или женский

То, как отличить мужской перец от женского мы объяснили выше. А вот какой из них вкуснее - расскажем далее.

В сыром виде гораздо вкуснее употреблять перец женского пола. Всё потому, что он более сладкий. А вот для пикантных блюд лучше всё же использовать перец мужского пола.

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