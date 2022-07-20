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Физалис: чем полезна эта ягода и можно ли ей отравиться

20 июля 2022, 05:05

Физалис - вряд ли какой огородник не знает о такой ягоде. Главред решил рассказать, с чем едят такую ягоду, чем она полезна и хороша для организма.

Физалис
Физалис: чем полезна эта ягода и можно ли ей отравиться / ua.depositphotos.com

Физалис среди знатоков и ценителей известен под несколько лукавым названием "золотые ягоды". Вообще он "уроженец" далеко континента, антипода Северной Америки ‒ Южной Америки. Но, постепенно, потомки конкистадоров разнесли его по всему миру. Но, в силу чисто климатических причин, на плодородных украинских землях физалис все еще не выращивается в промышленных масштабах. Потому-то у нас он в основном привозной.

Как правильно есть физалис

Такие ягоды есть можно и обработанном виде, и в сыром. Если выберете первый вариант, то не следует забывать заливать их кипяточком либо поддать парку ‒ для того, чтобы убрать клейкий налет. А вот специалисты-диетологи, напротив, рекомендуют остановиться на втором варианте. Дело в том, что при обработке температурой физалис утрачивает большинство полезных элементов, которые в нем содержатся. Далее ‒ кулинары рекомендуют добавлять ягоды физалиса (по причине их низкокалорийности) в винегреты, салаты и всяческие разнообразные холодные закуски. Кроме того, его можно класть в компоты и кисель. Плюс есть сорта, которые сушат на солнце либо в духовке ‒ и получают практически стопроцентный изюм.

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Сколько физалиса можно есть в день

К физалису стоит относиться как к деликатесу. То есть можно изредка добавлять в свой рацион, но делать его постоянным продуктом питания не стоит. Вполне нормально для тела ‒ употреблять в сутки не более ста грамм физалиса. Можно закинуть такие ягоды в салат, сделать соус либо произвести витаминный отвар. А вот с лечебной целью физалис можно употреблять исключительно по рекомендации медика (и не более, чем семь—десять дней).

Чем полезен физалис для женщин

В первую очередь физалис – ягода крайне низкокалорийная. В 100 граммах него всего лишь 55 килокалорий. По этой причине его рекомендуют для дам, которые пытаются похудеть. Для "слабого" пола. Ведь у этих ягод есть хорошие противовоспалительные и антисептические свойства. То есть, говорят медики, в отдельных случаях физалис может очень эффективно справляться с мочекаменной болезнью, циститом и другими воспалительными процессами в женской мочеполовой системе.

Физалис польза для мужчин

Растение ценят за особое воздействие на мужскую мочеполовую сферу. То есть у этих ягод есть полезные свойства противовоспалительного и мочегонного характера, которые оказывают на здоровье мужчин отличное профилактическое воздействие. Преимущество растения в том, что у него практически нет противопоказаний, и его можно часто есть.

Можно ли отравиться физалисом

Как типичный представитель пасленовых, в физалисе есть множество веществ, которые в концентрированном виде иногда вызывают негативные реакции у организма. Отравление физалисом вероятно исключительно в случае неправильного использования такого плода – его нельзя употреблять в неспелом виде. Чем сильнее физалис созрел, тем меньше горечи и тем ягоды сильнее пригодны для еды

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Автор: Егор Бунин
здоровье физалис
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