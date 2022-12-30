Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым очень повезет в январе

В январе некоторых представителей зодиакального круга ждет невероятный финансовый успех, удача во всех начинаниях, а также романтические отношения.

Влад Росс назвал главных счастливчиков января / УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2023 и назвал главных счастливчиков месяца среди знаков Зодиака. В список попали только четыре представителя зодиакального круга. Так, счастливчиками января станут такие знаки зодиака: Овен, Весы, Козерог и Водолей. Об этом эксперт рассказал в интервью Главреду.

Гороскоп для Овна на январь-2023

По словам астролога, январь 2023 года у Овна будет удачным периодом, поскольку Юпитер, планета большого счастья, будет двигаться как раз по этому знаку. Несмотря на то, что далеко не все будет идти гладко, январь Овна вряд ли разочарует. Любые препятствия, которые будут встречаться на пути представителей этого знака, будут легко и быстро преодолеваться. Любой вопрос можно будет решить переговорами.

"На работе в январе Овну следует прислушиваться к окружающим и присматриваться к альтернативному способу ведения дел. Перед представителями этого знака зодиака откроются неплохие перспективы профессионального роста, что непременно скажется и на финансовой сфере. Особенно благоприятны 20-е числа месяца. В январе Овну удастся внедрять в свою жизнь удачные идеи, которые со временем принесут неплохую прибыль", - отметил Росс.

Кроме того, в этом месяце Овна ждет масса полезных знакомств. В первой половине января ему будет удаваться сглаживать конфронтацию между коллегами, а во второй половине Овну нужно стараться воздерживаться от высказывания своего мнения, иначе есть риск оказаться не в том положении, в котором бы хотелось. Возможны сплетни и козни против представителей этого знака.

В январе, особенно в первую неделю месяца, в финансовой сфере жизни Овна будет наблюдаться некоторый упадок. Это будет связано с тем, что Овен очень импульсивен в тратах, а новогодние праздники станут поводом для таковых. Однако во второй половине месяца ситуация наладится, и у Овна появится шанс преуспеть в денежных делах.

Как отметил астролог, в личной жизни Овна ждут перемены. Это может быть решение о начале совместной жизни, подача заявления в ЗАГС или весть о прибавлении в семье. Одиноким представителям знака улыбнется удача на встречах и знакомствах. Январь станет месяцем счастливой взаимности.

Здоровье не доставит Овну особых проблем в этот период. Возможно лишь плохое самочувствие у метеозависимых представителей этого знака, но каких-либо серьезных заболеваний не предвидится. Разве что опасность могут представлять сезонные инфекции, в частности, грипп. Потому следует быть бдительными и не пренебрегать профилактическими мерами.

Гороскоп для Весов на январь-2023

Астролог заметил, что январь 2023 года для Весов станет очень удачным периодом. Даже если на работе будут возникать неприятности, представители знака смогут легко с ними справиться благодаря уверенности в себе и поддержке родных и близких людей. Жизнь будет направлять представителей знака, дабы они двигались самым успешным путем.

"Венера войдет в пятый от Весов знак – Водолея, что предоставит Весам большие шансы получить выигрыш. Однако не нужно торопиться получить удовольствие по максимуму – его вполне можно растянуть, сделав весь январь месяцем удовольствия. Учитывая, что январь – это время рождественских каникул, большинство Весов смогут прекрасно провести время с семьей. Встречи с родственниками пройдут душевно, подарят массу позитивных эмоций", - рассказал Росс.

Середина января-2023 будет для Весов сложным периодом для реализации планов, особенно вблизи 15 января. Звездная обстановка способна спровоцировать конфликты, потому Весам нужно постараться ни с кем не спорить и контролировать свои эмоции.

Как отметил специалист, очень удачным для Весов окажется конец января, особенно 29-30 числа. В это время можно будет легко завоевать расположение руководства, продвинуть свои идеи и поправить финансовое положение.

"В личной жизни Весов все тоже будет хорошо. У Весов, не состоящих в отношениях, появится герой их романа, которого можно будет встретить в поездке, в соседнем городе или другой стране. Специально искать встречи не стоит – на ловца будет и зверь бежать. Знакомство может быть совершенно случайным. Это как раз тот вариант, когда знакомство состоится не в Интернете, а на улице, в баре или ресторане. Не нужно форсировать события – пусть отношения развиваются медленно, и тогда знакомство может перерасти в серьезный роман", - отметил астролог.

Если говорить о здоровье Весов в январе 2023 года, то возможна повышенная усталость, бессонница, мигрень. Нужно стараться больше находиться на свежем воздухе, соблюдать режим дня. В середине месяца не исключены приступы меланхолии, необоснованные страхи, неуверенность в себе. Но нужно отгонять все мрачные мысли прочь. Отличный способ избавиться от скуки - спорт и активный отдых. В конце месяца можно пойти в спортзал и увеличить физические нагрузки, попробовать новые виды спорта, особенно 29-30 января.

Гороскоп для Козерога на январь-2023

По словам Росса, Козерога в январе 2023 года ждет удачный период. Ему придется весь месяц работать, работать и еще раз работать. В противном случае возможны сложные ситуации в семье, которые Козерог будет воспринимать очень болезненно. Представителям знака следует возобновить работу над старыми проектами и идеями – они принесут удачу в этом месяце. Но важно правильно подобрать компаньонов. Велика вероятность, что Козерог в январе будет финансово успешен благодаря новым дружеским связям. Благодаря бизнес-плану, составленному в январе, Козерог может озолотиться, особенно если он будет составлен вблизи новолуния 22 января.

В работе у Козерога все будет складываться удачно. В январе-2023 он сможет достичь больших высот. Начальство оценит труды Козерога и может повысить в должности или поднять зарплату. Если же Козерог сам является руководителем, то, вероятнее всего, в январе он сможет усилить свою команду за счет нововведений и модернизации процесса труда, привлечения новых кадров, спонсоров и финансовой поддержки.

"Во второй половине января работоспособность представителей знака повысится настолько, что они будут гореть тем делом, которым заняты, и появятся очень хорошие финансовые возможности. В этот период положительное влияние на результат работы окажут знакомства с авторитетными фигурами, которые смогут оказать помощь – и моральную, и материальную, и спонсорскую", - отметил Росс.

В личной жизни дела у Козерога в январе будут складываться не всегда ровно, поскольку он будет вспыльчив, особенно на Новый год. Поддавшись эмоциям, Козерог может обидеть любимого человека, наговорив много неприятных слов. Плохое настроение может привести к необдуманным поступкам. Во имя мира в семье Козерога важно стараться вести себя сдержанно и прислушиваться к голосу разума.

Астролог заметил, что в конце месяца у Козерога может случиться новый роман, особенно если Козерог одинок. И объектом симпатии может стать или бывший друг, или коллега. Но Козерогу не стоит торопиться убеждать вторую половину в серьезности своих намерений, потому что Венера весь месяц будет в Водолее, что больше будет способствовать дружбе, нежели серьезным отношениям.

В январе у Козерога будет нестабильное душевное состояние, хандра, депрессия, особенно если что-то не будет получаться. Козерогу важно стараться держать себя в руках, не поддаваться эмоциям, какими бы сильными они ни были. В этом месяце представителям знака рекомендованы любые водные процедуры, посещение бассейнов, бань, саун. Это благоприятно скажется на общем состоянии организма. В конце месяца необходимо провести профилактические мероприятия, связанные с почками и мочевыделительной системой. Необходимо тщательно следить за питанием, исключить употребление жирных, соленых и острых блюд.

Гороскоп для Водолея на январь-2023

Астролог отметил, что в январе 2023 года планета счастья, любви и благополучия Венера войдет в знак Водолея, поэтому представители знака станут энергичными, настроенными на позитивную волну. Желание приблизить счастливые перемены в жизни, вероятно, реализуется в этом месяце. Но все же нужно запастись терпением, не стоит форсировать события и играть в азартные игры. Водолею нужно учиться ловить удачные моменты, и тогда он сможет воплотить любые мечты в январе.

Что касается карьеры, у Водолея будет замечательный шанс добиться огромного успеха. Представители знака станут более решительными, целеустремленными и уверенными в себе. Однако не стоит проявлять чрезмерную напористость, особенно в первой декаде месяца. Непреклонность может стать причиной серьезных конфликтов. К тому же, в этот период Водолей не всегда будет верно оценивать ситуацию, в результате рискует совершать досадные ошибки. А вот во второй декаде января Водолею нужно начинать штурмовать карьерную лестницу – он вполне сумеет достичь впечатляющих результатов.

В последнюю неделю января у Водолея появятся возможности укрепить финансовые позиции, сделать удачные вложения, найти новых партнеров.

Также в январе-2023 у Водолея появится шанс устроить личную жизнь, достичь полной гармонии в отношениях, создать идеальную атмосферу в семье. Очень благоприятный месяц для романтики.

"Звезды полностью на стороне Водолея, но нельзя рассчитывать только на космическую обстановку – многое будет зависеть и от самих представителей знака. Водолей должен понять и определиться, чего он хочет, подобрать ключ к сердцу любимого человека – и можно будет наслаждаться счастьем", - подчеркнул астролог.

Свободным Водолеям в первой декаде месяца лучше заняться собой, привести в порядок внешний вид, а главное – свои мысли и чувства. В это время лучше не искать романтических встреч. А вот во второй декаде нужно искать их и действовать. Не нужно стесняться первым проявлять инициативу, потому что именно во второй декаде Венера войдет в знак Водолея. Можно забыть об условностях и устаревших стереотипах – если Водолей испытывает интерес к человеку, он должен открыть ему свое сердце.

Со здоровьем в январе у Водолея не должно возникнуть серьезных проблем. Однако Водолею нельзя пренебрегать мерами предосторожности и полноценным отдыхом. Существует опасность осложнений, особенно после вирусной инфекции, связанной с легкими и бронхами.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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