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Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июля: как приманить и не потерять деньги

Сергей Кущ
8 июля 2023, 19:27 обновлено 8 июля, 19:27
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Астрологи рассказали, что как будут обстоять дела с деньгами с 10 по 16 июля у всех знаков зодиака.
Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Узнайте, какие возможности и вызовы ждут вас в финансовой сфере на этой неделе. Получите ценные советы и рекомендации по управлению финансами, инвестициям и бюджету.

Просмотрите гороскоп для вашего знака зодиака и приготовьтесь к улучшению вашей финансовой ситуации.

Финансовый гороскоп на неделю - Овен

Возможно, вам придется работать больше часов, разрабатывать стратегию и организовывать свой рабочий график. Избегайте поездок, связанных с работой, так как они могут оказаться пустой тратой времени. Это хорошее время для бизнесменов. Ваши расходы будут высокими.

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Финансовый гороскоп на неделю - Телец

Первая половина недели будет благоприятной для представителей солнечного знака Тельца. Предвещается увеличение доходов. Ваши инвестиции принесут хорошую прибыль. Есть шансы получить дополнительный доход из разных источников. У бизнесменов все будет хорошо, но после первой недели вы можете столкнуться с убытками. Вам нужно начать экономить с начала месяца, чтобы в конце месяца вы смогли пережить кризис.

Финансовый гороскоп на неделю - Близнецы

Уроженцам знака Солнца Близнецы сулят хорошие достижения. Этот месяц предвещает успех с самого начала. Повышение по службе или прибавка к зарплате станет главным событием месяца, но вам нужно быть осторожными с расходами. Вы должны быть сознательными и бдительными, чтобы откладывать некоторый процент от дохода.

Финансовый гороскоп на неделю - Рак

Вы будете очень много работать и не достигнете поставленной цели. Некоторые препятствия на работе могут привести к финансовым потерям, и ваш доход будет меньше, чем ожидалось. Вы можете потерять часть денег на спекуляциях. Это не лучшее время для крупных инвестиций. Бизнесменам нужно быть осторожными, так как вы можете проиграть конкурентам. Постарайтесь контролировать свои расходы и не брать кредиты.

Финансовый гороскоп на неделю - Лев

Удача будет благоволить вам, и вы будете наслаждаться хорошими финансами. Вы можете получить наследство или подарок. Некоторые инвестиции из прошлого принесут вам неожиданно высокую прибыль. Инвестируйте свои деньги с умом и используйте этот благоприятный транзит по максимуму. Дела бизнесменов будут идти хорошо, но люди, состоящие в партнерстве, могут столкнуться с некоторыми потерями.

Финансовый гороскоп на неделю - Дева

Девы будут наблюдать колебания в финансах. Следите за своими расходами и откладывайте деньги на вторую половину месяца. Ваши расходы могут быть высокими, поэтому совет - начать экономить с начала месяца. Не делайте никаких инвестиций в этом месяце. Бизнесменам необходимо быть бдительными в отношении мошенничества и краж.

Финансовый гороскоп на неделю - Весы

Представители солнечного знака Весов будут пользоваться особой благосклонностью Вселенной, поскольку расположение звезд благоприятно для вас. Ваши ожидания, скорее всего, оправдаются, если вы планируете сменить работу. Вы получите фантастическую возможность, но прежде чем переключиться, тщательно обдумайте все тонкости и детали.

Финансовый гороскоп на неделю - Скорпион

Вы можете получить повышение по службе или более прибыльную работу, и ваши доходы возрастут. Это хороший месяц с точки зрения финансов. В этом месяце можно потратить дополнительные деньги на здоровье. Бизнесмены расширят свою деятельность и получат хорошую прибыль. Этот транзит указывает на некоторый отток средств на ваше здоровье.

Финансовый гороскоп на неделю - Стрелец

Вы сможете доказать свою значимость и добиться благосклонности начальства. Ваши начальники будут чрезвычайно счастливы и услужливы, но вам нужно отточить свои навыки ведения переговоров и получить лучший пакет услуг для себя. Бизнесмены, скорее всего, будут расти и расширять свой бизнес. Вы также можете инвестировать в недвижимость.

Финансовый гороскоп на неделю - Козерог

Если вы ожидаете повышения по службе, вторая половина месяца благоприятна. Это не очень удачное время для расширения бизнеса. В этом месяце сохраняйте статус-кво. Прибыль может оказаться меньше, чем ожидалось.

Финансовый гороскоп на неделю - Водолей

В этом месяце в вашей финансовой ситуации ожидаются некоторые препятствия и помехи. Не подписывайте никаких документов вслепую. Финансовая ситуация будет средней, и вы столкнетесь с разочарованиями в плане притока средств.

Финансовый гороскоп на неделю - Рыбы

Ваши доходы будут пропорциональны вашим расходам, которые сильно возрастут в конце месяца. Люди, занятые на работе, получат выгоду после первой половины месяца. Вы можете выиграть в лотерею или получить дополнительные деньги в подарок. Бизнесменам рекомендуется не вкладывать деньги в новые предприятия в этом месяце. Не вкладывайте деньги ни в какие рискованные предложения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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