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Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение

22 апреля 2022, 01:05

Кому на этой неделе улыбнется большая финансовая удача.

Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Благоприятный аспект Венеры в гармоничном соединении с другими планетами сулит многим знакам зодиака неплохую финансовую неделю. Перед ними открываются возможности дополнительного заработка и укрепления материального положения.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет в любви, а кто сможет взлететь вверх по карьерной лестнице и воплотить свои мечты.

Финансовый гороскоп на неделю – Овен

Для Овнов это будет удачная неделя. Вы сможете получить неофициальный источник дохода или приятные подарки. Будет соблазн потратить большую сумму денег на развлечения, однако стоит контролировать траты, чтобы не пошатнуть бюджет и быть готовым к временам неопределенности. На выходных перед вами откроются перспективы неплохого заработка, который может укрепить финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю – Телец

В этом периоде будет успешна любая коллективная деятельность. Совместная работа поможет быстрее достичь поставленных целей и увеличить доход. Возможны неожиданные ценные сюрпризы от друзей или коллег. На выходных сложатся предпосылки к тому, чтобы вы пересмотрели подход к тратам на себя. На первое место выйдут вопросы здоровья и саморазвития. В воскресенье будет удачной торговля.

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Финансовый гороскоп на неделю – Близнецы

В начале неделе Близнецов могут порадовать подарки от победы в конкурсе или премия. С четверга вам будет сопутствовать удача с чужими деньгами: можно брать кредиты на выгодных условиях или заключать договор аренды. В субботу вы можете найти что-то ценное или получить неожиданную денежную помощь.

Финансовый гороскоп на неделю – Рак

В этом периоде поймать удачу за хвост смогут те Раки, работа которых связана с международными контактами. Не исключено, что солидный доход принесет работа онлайн. Вы можете получить денежный перевод из-за границы или найти работу в другой стране. Солнечное затмение в субботу символизирует новый этап в отношениях с группами людей в том, что касается денег. Например, вы поставите на коммерческую основу тренинги, которые сейчас проводите бесплатно.

Финансовый гороскоп на неделю – Лев

Львам всю неделю будет везти с чужими деньгами: от всевозможных выплат и премий, до больших скидок и подарков. Можно рассчитывать на выгодные условия по кредиту или аренду. Не исключено, что инвестиции принесут доход. В средине недели нужно сосредоточиться на вопросах благотворительности. На выходных следует ожидать большие деньги. Солнечное затмение в субботу может стать витком развития вашей карьеры и укрепления финансового благосостояния.

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Финансовый гороскоп на неделю – Дева

Эта неделя будет удачной для окружения Дев. Положение Венеры свидетельствует о том, что деньги будут связаны с другими людьми. Не исключено, что ваш супруг может сорвать большой куш и разбогатеть. Деньги также могут прийти от партнеров с выгодным коммерческим предложением. В конце недели не стоит заключать и разрывать договоренности. Затмение Солнца в субботу поможет выйти на новый финансовый уровень.

Финансовый гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весы смогут решить важный вопрос в банке, страховой компании или у нотариуса. Деньги придут от работы и, возможно, получится найти дополнительный источник дохода. Для подписания важных документов или получения ценной информации выбирайте среду и четверг. После солнечного затмения вы можете встретить человека, который окажет неоценимую материальную помощь.

Финансовый гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионов ждет финансовая удача. Не исключено, что ваше хобби или дело, которое доставляет вам удовольствие, начнет приносить доход. Не исключено, что ваша вторая половинка порадует ценным подарком. Фрилансеры получат солидный доход от работы. На выходных ваши финансовые взаимоотношения с другими людьми выйдут на другой уровень.

Финансовый гороскоп на неделю – Стрелец

Хорошая неделя в финансовом плане ждет Стрельцов. У кого-то из членов семьи повысится доход. Это сделает возможным переезд в новое жилье или крупные покупки. В четверг могут принести прибыль инвестиции. После выходных в профессиональной деятельности дела пойдут в гору и изменится материальная сторона.

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Финансовый гороскоп на неделю – Козерог

Финансовая удача для вашего знака на этой неделе связана с торговлей и посредничеством. Не сидите дома: чем больше вы общаетесь и встречаете разных людей, тем больше будет выгода — и подарки, и выгодные предложения, и полезные новости. Читайте объявления. Смотрите, чем вы можете быть полезны родственникам и соседям, а они вам. На выходных возможны судьбоносные новшества в доходах от хобби и творческой работы, а также сделки от тендеров.

Финансовый гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеи окажутся в числе тех счастливчиков, которым деньги будут просто падать в руки. В средине недели вы можете получить что-то ценное безвозмездно. На выходных вас может поджидать большая денежная удача. В субботу солнечное затмение может предвещать хорошие перемены в материальном статусе вашей семьи.

Финансовый гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе материальный уровень жизни Рыб может повыситься, однако это может повлечь за собой и лишние траты. Вы будете стремиться создать себе позитивный имидж в глазах окружающих и траты на внешность могут ударить по бюджету. Стоит воздержаться от покупок на эмоциях в четверг и пятницу. На выходных к вам может прийти невероятное везение. Не упустите свой шанс. Солнечное затмение в субботу принесет шанс изменить финансовые отношения с родственниками.

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